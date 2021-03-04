Gübrede konteyner sıkıntısı yaşanıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Tarımın önemli girdilerinden gübre pazarını elinde bulunduran İspanya, İtalya ve Çin gibi ülkelerde pandemi nedeniyle üretimin kesintiye uğramasının Türk gübre sektörüne olumlu yansıdığı kaydedildi. Antalya’da gübre üretici firmaları ihracatlarını ortalama yüzde 70 artırırken yeni pazarlarda da söz sahibi olmaya başladı. Seto AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Gönen, Türk gübre sektörünün pandemi sürecini iyi değerlendirip rakip ülkelere bile ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Türk gübre sektörünün ihracatı artırmak için çalıştığını ve önemli fırsatlar yakaladığını belirten Gönen, “Ancak ihracat için konteyner bulamıyoruz” dedi. Başta ABD, Güney Amerika ve Çin’de çok büyük miktarlarda konteyner birikimi olduğunu, Türkiye’nin ithalatının azalması nedeniyle konteyner sıkıntısı yaşandığını anlatan Gönen, “Bir konteyner 5-6 bin dolara mal oluyor. Konteyner sıkıntısı nedeniyle de ihracat istenilen düzeyde gerçekleşemiyor. Konteyner sorunu olmasa gübre ihracatı iki katına çıkar” açıklamasını yaptı.

Gübre Takip Sistemi’nin sektöre ve üreticilere önemli yük getirdiğini ve maliyet artışına yol açtığını dile getiren Gönen, bu uygulamanın sektöre 300-350 milyon lira ek yük getirdiğini, bunun da çiftçilere yansıdığını söyledi.

“Gümrük Takip Sistemi zaman kaybettiriyor”



Geçen yıl firma olarak gübre ihracatını yüzde 70 artırdıklarını kaydeden Makro Tarım Genel Müdürü Harun Öztürk de Gümrük Takip Sistemi’nin sektörde büyük sıkıntı yarattığını savundu. Gümrük Takip Sistemi’nde sektörün bir tek şirket ile çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Öztürk, “Gümrük Takip Sistemi’ni nitratlı gübreler için koysunlar. Ama gübre sektörünün tamamı için uygulanmasın. Daha önce 40 dakikada boşaltabildiğimiz kamyonları şimdi 3-4 saatte boşaltabiliyoruz. Zaman kaybı yaşanıyor” yorumunu yaptı.

“Konteyner bulunsa gemi yok”



Lider Gübre Genel Müdürü Hakan Pakalın Tunus’a gübre göndermek istediğini, ancak konteyner ve gemi sıkıntısı yaşadığını bildirdi. İhracatçının konteyner bulabilmek için adeta ağladığını ifade eden Pakalın, “Konteyner bulunsa gemi bulunmuyor. Konteyner sıkıntısı var. Pandemi öncesi bir konteyneri 1.100-1.200 dolara gönderirken şimdi 2.300 dolara göndereceğiz. Çin’den 2-3 bin dolara gelen konteyner şimdi 8-10 bin dolar civarında” diye konuştu.