GÜBRETAŞ, altın madeni kapasite artışı için halkın görüşünü alacak
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti ilanı yayınladı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.” tarafından, Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Sırhoca Köyü mevkiinde “Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi (IR:82050)”nin yapılması projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi toplantısında halkın görüşünün alınması noktasında toplantı yapılacak.