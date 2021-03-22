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GÜBRETAŞ, altın madeni kapasite artışı için halkın görüşünü alacak

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti ilanı yayınladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.” tarafından, Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Sırhoca Köyü mevkiinde “Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi (IR:82050)”nin yapılması projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi toplantısında halkın görüşünün alınması noktasında toplantı yapılacak.

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