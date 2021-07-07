Güç Birliği Platformu’nun gündemi dış ticaret ve bölgesel dinamikler

GAZİANTEP – Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde toplam yedi ilin ticaret ve sanayi odalarının (TSO) oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu’nun 21’inci toplantısı, Kilis TSO ev sahipliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Şanlıurfa TSO Başkanı İ. Halil Peltek, Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu, Osmaniye TSO Başkanı Murat Devrim Aksoy, Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin ve TOBB adına uzman Kemal Vural’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ana gündem maddesi olarak dış ticaret ve bölgenin dış ticaret dinamikleri konuşulurken, bölgenin gelecek projeksiyonunda dış ticaret potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya ev sahipliği yapan Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, bölgede dış ticaretin önemine değindi. Celkanlı, “Dünya pazarlarından daha fazla pay alabilmemiz için Bölgemizde dış ticaret hacmi yüksek olan, ülkemizin ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren illerin tecrübelerini Odalarımızın öncülüğünde bölge kalkınmasının hizmetine sunmamız gerekmektedir. Daha çok üretmek, iç piyasanın ihtiyacından geriye kalan ürünleri daha çok satmak, iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, rekabet gücünü arttırmak, istihdam yaratmak ve dış ticaret açığının azaltılmasına yardımcı olmak için bunu bir misyon olarak kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum.” dedi.

“Bölgesel dış ticaret modeli oluşturulmalı”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise bölgenin ticaret hacmini artırmak ve sürdürülebilir kılmak için bölge dış ticareti için bölgesel bir dış ticaret modeli oluşturulması gerektiğini kaydetti. Yıldırım, böylece bölgesel kalkınmaya çok daha etkin bir katkı sunabileceklerini belirterek, “Bu noktada Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte yürüttüğümüz, İspanya’dan Sevilla Ticaret Odasının da ortak olduğu proje dış ticaretimiz adına örnek bir proje oldu. Proje neticesinde oluşturduğumuz, firmalarımıza bir anlamda dış ticaret koçluğu yaparak nokta atışı ihracat/ithalat yapmalarını sağlayan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi platformdaki tüm odalarımızın üyelerine hizmet verebilir. Böylece bölgemiz için güvenli ve verimli bir dış ticaret iklimi oluşturulmasına katkı sunarız. Oluşacak sinerji ve çarpan etkisiyle de bölgemiz ve ülkemiz kazançlı çıkar” diye konuştu.

Toplantının devamında söz alan oda başkanları; bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayan ve bölgenin öncü sektörleri olan Sanayi, Tarım, Turizm sektörlerinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına odaklanmanın önemine değindiler. Öte yandan belirlenen konularda detaylı çalışmalar yapılmasının ardından, başta mülteci sorunu olmak üzere alınan kararların ve bölge sorunlarının ilgili Bakanlıklar nezdinde çözümü için Ankara’ya taşınmasının öneminin altını çizdiler.