“Güçlü cinsiyet eşitliği ekonomiyi güçlendirir”

Duygu GÖKSU



İZMİR - İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 8 Mart Dünya Kadınları Günü kapsamında İzmirli ve Belçikalı iş kadınlarını bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, iş kadınları bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, panelistler cinsiyet eşitliğini güçlendirmenin ekonomiyi de güçlendireceğine dikkat çektiler.

Etkinliğin açılışında konuşan Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, pek çok ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar yapılsa da kadınların iş hayatına katılımında anlamlı gelişmeler yaşanmadığını belirtti. Huynen, “Kadınların çalıştığı şirketler daha güçlü oluyor. Cinsiyet eşitliği ekonomi için de çok önemli” ifadelerini kullandı. Türkiye Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği Ofisi Başkanı Stefano Missir di Lusignano ise Brüksel ve İzmir gibi iki büyük şehrin kadınlarının işbirliği için neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade etti.

“Her türlü dayanışmaya hazırız”

İZİKAD Başkanı Betül Sezgin de, “İzmir iş kadınları olarak bir köprü kurmayı amaçlıyoruz. İlerleyen zamanlarda da birlikte yapılacak ticari faaliyetlerin temelini atıyoruz. Her türlü fikir ve dayanışmaya hazırız. Bu etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri de güçlendireceğine inancımız tam” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi-TR Monitör Baş Editörü Hüsniye Güngör’ün yaptığı 3 panel gerçekleştirildi. “Kadın Girişimcilere Yönelik Devlet Teşvikleri ve Kadınlara Destek Amacıyla Alınan Önlemler” başlıklı panelde konuşmacı olan European Women on Boards Belçika Büyükelçisi Chantal Vervaeke, şunları söyledi: “Şirketlerdeki yüksek pozisyonlarda kadın sayısı az. Avrupa’da üniversitelerde kadın öğretim üyelerinin oranı yüzde 50 ancak şirketlerde sadece yüzde 7’de kalıyor. Cinsiyet eşitliği stratejisi oluşturmuş şirketler daha başarılı oluyor.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ilk İhtisas komisyonlarından biri. Görüyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını duyurabilmişiz” dedi.

Kadın Liderliği ve Yönleri panelinde Avrupa’da kadınların nüfusun yüzde 52’sini oluşturduğunu belirten Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Proje Direktörü Oya Ersöz, “Ama sadece yüzde 30’u kendini işini kuranlardan oluşuyor. Dolayısıyla ekonomik büyümede kadınlar daha az temsil ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tipik aile şirketi özelliklerine sahip olduklarını ama diğerlerinden ayrılan en önemli özelliklerinin ikinci kuşağın kadınlardan oluşması olduğunu söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Şirketimiz 2003’ten beri kadınlar tarafından yönetiliyor. İnsan kaynaklarında kadın sayısı çok fazla” dedi.

Kadın Girişimciliği ve Kültürlerarasılık başlıklı panelde konuşan Belçika Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Beatrice Delfin Diaz, yılda iki kez devlet yetkilileri ile bir araya gelerek çözüm önerilerini iletkilerini anlattı. Argemon Proje ve Sargon Art Kurucusu Canan Öztürk de, çok kültürlülük açısından İzmir’in bir adım önde olduğuna, bu olgunun daha anlayışlı ve kültürlü bireyler yetiştirmeye katkıda bulunduğuna dikkat çekti.