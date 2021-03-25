Gül Akyürek Balta, TÜGİAD Çukurova’da güven tazeledi

MERSİN - Tek listeyle girilen seçimde yönetim kurulu üyeliklerinin tamamı kadınlardan oluşurken Yeşim Kış Akçer ve Mehpare Cirit Avar başkan yardımcılığına, Burcu Erol sayman, Deniz İzol ise genel sekreterliğe getirildi. Gül Akyürek Balta, 5 yıl önce TÜGİAD tarihinde ilk kadın olarak Çukurova Şube Başkanı seçildiğini, ayrıca başkanlığını yaptığı Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de TÜGİAD tarafından kurulduğunu hatırlattı. Başkan Akyürek Balta, bu yıl Genel Başkan olarak seçilen Nilüfer Çevikel’in de TÜGİAD tarihinde bir başka ilki gerçekleştirdiğini vurgulay “Bizlerin bu başarıları ve bugün burada tamamı kadınlardan oluşan Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu’muzun Türk kadınının neleri başarabileceğini göstermesi açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Başkan Yardımcısı Yeşim Kış Akçer de yeni dönemde derneğin adının iş insanları olarak revize edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.