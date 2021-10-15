Güler GYG, ödüllü ofis projesini tamamlamak üzere

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN – Mersin’de 1987 yılından beri 2000’in üzerinde nitelikli konut projesine imza atan Güler GYG, Güler Serenity projesiyle konuttaki iddiasını sürdürürken Capital Ticaret Merkezi (CTM) projesiyle de kent içinde ofis standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Mersin kent merkezinde 4 ilçenin kesiştiği noktada inşa edilen proje, 2’si yatay 2’si dikey toplam 4 bloktan oluşuyor. CTM, İngiltere’de 2018 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen European Property Awards’da Türkiye’nin En İyi Ofis Projesi ödülünü, aralık ayında da Avrupa’nın En İyi Ofis Projesi ödülünü almıştı.

Modüler ofsi imkanı da sunuyor

Güler GYG Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Güler, CTM’nin değişik iş ve meslek gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını kaydetti. CTM’de18 loft ofis, 29 mağaza ve 164 bağımsız ofis bulunduğunu söyleyen Hüseyin Güler, 3 blokta iş yaşamının başladığını ifade etti. Projelerinin tamamlanma oranın yüzde 90’ın üzerindeolduğunu kaydedenGüler, kalan 1 bloğu da yılsonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.CTM’de59 metrekareden 727 metrekareye kadar modüler ofis imkanı da sunduklarını aktaran Hüseyin Güler, “Konferanssalonları ve diğer sosyal donatı alanlarıyla da iş insanlarımıza şık ve fonksiyonel ofis imkanı sunuyoruz” dedi.

CTM’nin kent merkezinde 4 merkez ilçenin kesiştiği bir noktada ve günlük ortalama 65 binin üzerinde aracın geçtiği bir bulvar üzerinde yükseldiğine dikkat çeken Güler GYG Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Güler, “Projemiz Mersin’in en önemli iki ana arterin kesiştiği noktada anıt yapı ihtişamıyla yükseldi. CTM, şimdiden ulusal ve uluslararası birçok büyük firmaya ev sahipliği yaparak kuruluşundaki iddiasını sürdürüyor” diye konuştu.Hüseyin Güler, CTM’de ayrıca 10 bin metrekarelik kapalı otoparkının yanı sıra, yeme içme alanları, cafebreakroom, oto yıkama alanı, 2 bin 100 metrekarelik meydanı, 2 bin 700 metrekarelik terasın bulunduğunu sözlerine ekledi.