“Gündelik kısır tartışmalara odaklanarak vakit kaybediyoruz”

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Etkinliğin açılışında konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Finans Sohbetler Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'de Anadolu'nun ve iş dünyasının sesi olmak üzere fikir paylaşımlarını sürdürdüklerini söyledi. İşletmelerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yol haritalarını birlikte netleştirmeyi hedeflediklerini belirten Turan, Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, ekonomik yolculuğuna yön verecek meselelere odaklandıklarını açıkladı. Ülke olarak son 300 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız payın yüzde 1'in üzerine çıkmadığına dikkati çeken Orhan Turan, gündelik kısır tartışmalara odaklanarak vakit kaybedildiğini vurguladı. Turan, “Kronikleşmiş yapısal sorunlarımızı ise görmezden geliyoruz. Üretimi, yatırımı ve rekabetçiliğimizi geliştirmek için uzun vadeli ve etkili planlar yapmak yerine faiz-kur-enflasyon sarmalıyla ifade edebileceğimiz ekonomik göstergeleri takip ediyor, yarın yerine geçmişi konuşuyor, gelecek yerine bugünü kurtarmaya çalışıyoruz. Oysa ortak aklı çalıştırıp, kapsayıcı ve katılımcı süreçleri işletir, bilimsel gerçekler ışığında tartışırsak, bu ülkedeki her bir ferdin müreffeh ve güçlü bir Türkiye hayalini elbette gerçeğe dönüştürebiliriz” diye konuştu. Turan, Türkiye'nin potansiyellerinin ortak akılla harekete geçirilmesinin yaratacağı etkiyle bir üretim üssüne dönüşeceğine inandığını sözlerine ekledi.

“Türkiye’nin üretim gemisini yüzdürecek yakıt finansmandır”

Türkiye’nin üretim gemisini yüzdürecek girişimcilerin ihtiyaç duyduğu yakıtın finansman olduğunu vurgulayan Orhan Turan, “Biz bu yakıta ne kadar uygun şartlarda, ne kadar kolay erişebilirsek, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak üretime, yatırıma ve istihdama aynı oranda güç verebiliriz. Günümüz itibarıyla finansman kaynaklarına erişimimizin bir önceki yıla kıyasla dahi çok daha zorlaştığını üzülerek söylemek zorundayım. Şirketlerin kredi limitleri yetmiyor ve borçlanma maliyetleri artıyor. Hatta firmaların işletme sermayesi ihtiyacının son bir yılda dört kata yakın artış gösterdiği sektörlerimiz var” dedi. Turan, şunları söyledi: “Bankalar kredi faizlerini düşürmeli, katı kurallardan vazgeçmelidir. Firmalarımızın işletme sermayesi, bankacılık sistemi tarafından desteklenmelidir. Bu süreçte bankalar, firmalara ayırdıkları kredi limitlerini artırırken, talep edilen kredi faizlerini de indirmelidir. Ekonomi yönetimimizin duyurduğu 60 milyar TL’lik yeni KGF paketi, hiç kuşkusuz daha ucuz maliyetli kredi kanalları açılmasına yönelik beklenti açısından olumlu bir gelişmedir. Fakat TÜRKONFED olarak daha önce de sıklıkla gündeme getirdiğimiz gibi, KGF desteklerinin amacı dahilinde kullanılması kamu-özel sektör işbirliğiyle sağlanmalıdır. Önceki yıllarda kullandırılan KGF desteklerinin yüzde 70’i, amacı dışında kullanılmıştır. Yeni KGF paketinin ihracata, yatırıma ve istihdama dönüşebilmesi için sağlıklı denetim mekanizmalarının devreye alınması gerektiği aşikardır.”

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da, iş dünyasının ülkesinin sorunları için katılımcı bir şekilde bir araya gelerek sorunlara çözüm üretme iradesini önemsediklerini ifade etti.

Halka Arz ve Finansman Teknikleri ele alındı

TÜRKONFED Finans Sohbetleri; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Servo Capital Başkanı Kaan Kiziroğlu'nun moderatörlüğünde, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cankat Bozkurt ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Bildik'in katıldığı "Halka Arz ve Finansman Teknikleri" paneliyle sona erdi.

Finans Sohbetleri Anadolu Toplantıları devam edecek

Denizli’de GESİFED ve Bursa’da MARSİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜRKONFED Finans Sohbetleri, önümüzdeki aylarda da TÜRKONFED üyesi federasyonların ev sahipliğinde devam edecek. ORSİFED ile Kayseri, GÜNMARSİFED ile Çanakkale ve ÇUKUROVASİFED ile Adana toplantılarında da gündem iş dünyasının finansmana erişim kanalları ve çözüm önerilerinden oluşacak.