Güneş enerjisi ile sürdürülebilir bir geleceğe

Ramazan ÇAMOĞLU



SAMSUN - Ümsa Yatırım A.Ş, enerji ihtiyacının 2022 yıl sonu itibariyle 3’te 2’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor olmak için yatırım alanlarına eklenen enerji sektörü ile sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli bir başlığını daha yıl sonuna kadar tamamlamayı ve 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı taahhüt ediyor. Sürecin bir parçası olan yüzde yüz elektrikli araç denemelerinin ise ilerleyen günlerde başlayacağı bilgisini paylaşan Ümsa Yatırım A.Ş Genel Müdürü Nurgül Bostancı topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek, çevreyi, doğayı korumak, eğitime destek olmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarından söz etti.

75 yıllık bir aile şirketi olan Ümsa, son 10 yılda konsolide rakamlarla yüzde 100 büyüme kaydederek, 2016 yılından itibaren her yıl Fortune tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alıyor. 25 yıldan uzun zamandır sektörlerinde dünyanın en büyük markaları ile iş ortaklıkları kurmuş, 2022 hedefleri doğrultusunda yıllık konsolide 7 milyar TL gelir elde etmeyi hedefleyen, 2030 yılında “karbon nötr” hedefi belirlemiş, yüzde 50 kadın yönetici oranına ulaşmış bir yatırım şirketi olarak adından başarı ile söz ettirmeye devam ediyor.

Daha iyi bir dünyada yaşamak

Topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek ve çevreyi korumak adına sürdürülebilirlik projelerinin sayısını çoğaltmak istediklerini dile getiren Ümsa Yatırım A.Ş Genel Müdürü Nurgül Bostancı, “Son zamanlarda hepimiz, tüm medya ve sosyal diyaloglarımızda “daha iyi bir dünyada yaşamak” başlıkları ile karşılaşıyoruz. Ümsa olarak, topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek, çevreye olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacı ile başlattığımız Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, burada sizlerle paylaşırken motivasyonumuz; bu projelerin sayısını çoğaltmak, ilham olmak. Bu dönüşümü başlatırken “yapacağız değil yapıyoruz” mottosu, tabi ki tüm ekip arkadaşlarımızın özverili yaklaşımları ve uluslararası iş ortaklarımızın vizyonumuza katkıları projelerimizi sürdürülebilir kıldı” diye konuştu.

Eğitime destek olmaya devam ediyoruz

Projeleri ile çocuklara ve gençlere destek olduklarını söyleyen Bostancı, “Eğitime destek olmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizden biri olan Samsun’daki okulumuzun yapımını tamamladık. Ayrıca, yeni mezun gençlere kariyerlerinin ilk adımını atmak konusunda fırsatlar tanıyoruz. Projelerimiz ile çocukların ve gençlerin hayatına dokunmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



Çevremizin korunmasına katkı sağlıyoruz

Geri dönüşüm ve atık gıda konusunda çevrenin korunmasına katkı sağladıklarını ifade eden Bostancı , “Geri dönüştürülebilen malzemelerden elde edilmiş, uzun süreli kullanıma uygun ürünler ile kağıt ve plastik kullanımımızı en aza indirdik. Yeşil Yıldız belgesi ile de desteklediğimiz etkin atık yönetimini ve çevreye uyumluluğu tüm çalışma alanlarımızda uyguluyoruz. Aynı zamanda tükettiğimizden çok daha fazla ağacı doğaya kazandırıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar ile 20.000 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmalarımız ile kağıt tüketimimizi en aza indirdik. Atık gıdalarımızı hayvan barınağına ulaştırarak diğer canlılara destek oluyoruz ve çevremizin korunmasına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.