Güney Ege’de, sosyal gelişime katkı sağlayacak beş projeye destek yolda

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 5 projeye 5 milyon lira destek verecek. Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Finansman Desteği Programını da önümüzdeki günlerde ilan etmeyi planladıklarını söyledi. GEKA’nın 143. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in ev sahipliğinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ın katılımıyla Denizli’de yapıldı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ajansın hayata geçirdiği çalışmaları gözden geçirerek değerlendireceklerini, önümüzdeki dönem planlanan proje ve faaliyetleri de görüşerek karara bağlayacaklarını söyledi. Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla GEKA’nın yürüttüğü, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bölgeden 5 projenin başarılı bulunduğunu açıklayan Atik, bakanlık onayı sonrası uygulamaya alınacak projelere GEKA’nın 5 milyon lira destek sağlayacağını belirtti.

Bölge kalkınmasına hız kazandıran projelerin hayata geçirildiği güdümlü proje çalışmalarına da değine Atik; Söke’de Pamuk Lisanslı Depo, Denizli’de Mesleki Eğitim ve Test Merkezi ile Muğla’da Apiterapik Ürünler Üretim Merkezi Güdümlü Proje çalışmalarının durumunu gözden geçireceklerini vurguladı. Atik, GEKA’nın 2021 yılı Finansman Desteği Programı’nı da önümüzdeki günlerde ilan etmeyi planladıklarını söyledi.