Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı, 2 idari memur (engelli), 1 şoför ve 5 memur alacak. Personeller Adıyaman ve Gaziantep'te görevlendirilecek.

Uzman Yardımcısı ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Uzman Yardımcısı kadrosu için İngilizce‘den 2020, 2021 veya 2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Şoför kadrosu için ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve en az 5 yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranıyor.

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