Güneydoğu, terörle değil turizmle anılacak

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Yıllarca terör olaylarıyla gündemde yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, artık terörün gölgesinden çıkarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olmak istiyor. Bölgede, GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılında ilk adımı atılan ancak çok aktif hale getirilemeyen, pandemiyle birlikte çalışmaları tamamen duran GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile şimdi turizmde yeni bir sayfa açıldı.

Yeniden canlandırılan proje kapsamında, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak, “Mezopotamya” markasıyla tanıtılacak, tüm bu illerde tarih, kültür, doğa, inanç, dil, folklor, gastronomi ögeleri çeşitli materyallerle dünyaya tanıtılacak. Bölgenin öne çıkan tarihi mekânlarında çeşitli organizasyonlar ve konserler düzenlenecek. Sanat ve müzik, kültürel mirasla buluşturulacak. Ulusal ve uluslararası fuarlarda Mezopotamya’nın tanıtımı yapılacak. Bölgeye özgü, filmler, müzikler, kısa filmler, yeni görseller hazırlanıp tanıtımı sağlanacak. Bunun yanı sıra bölgeyle ilgili makaleler, yayınlar hazırlanacak. Bu da hedef pazarlardaki gazete ve dergilerde yayın olarak insanların dikkatine sunulacak. Havalimanları ve AVM’ler için büyük dijital afişler hazırlanacak. Yabancı aktör ve aktrisler bölgeye davet edilip, reklam filmleri çektirilecek.

“Acenteler de Mezopotamya markasından çok memnun”

Destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası “Mezopotamya”yı DÜNYA’ya anlatan İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin GAP yerine Mezopotamya ile anılacağını belirterek, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Akyılmaz, Mezopotamya markası ile hem ulusal hem de uluslararası hedef pazarlara tanıtım kararı aldıklarını kaydetti. Geçen yıl pandemi öncesinde Rus ve Alman gazeteciler ile Balkan ülkeleri blog yazarlarının bölgeyi ziyaret ettiğini ve sonrasında bu ülkelerden turların geldiğini aktaran Akyılmaz, “Tüm Türkiye’ye bu markadan bahsedilecek. Çünkü yıllardır bu bölge GAP turları ile tanıtılıyordu. GAP’ın da insanların zihninde bir karşılığı yok. GAP denilince teknik proje akla geliyor. Bu yüzden bölgeyi bilmeyen teknik bir tur olarak düşünüyor. Bir de bunu uluslararası pazara tanıttığınız zaman hiç kimse bir şey anlamaz. Ama Mezopotamya özgül ağırlığı, tarih, kültür, mitoloji ve sanat boyutuyla derinliği olan bir kavram. Böyle bir zenginlik dururken bölgeyi GAP turu diye tanıtmanın hiçbir katkısı yok. Ki bizi markalaştırmıyor, kimsenin zihninde bölgeye dair bir işaret uyandırmıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.

Acentelerin de bundan çok memnun olduğunu dile getiren Burhan Akyılmaz, “Yavaş yavaş da duyulmaya başlandı. Bölge illerini herkes bilmeyebilir ama Mezopotamya dediğimizde bu bölgenin insanlar tarafından anlaşılır, tanınır ve bilinir olmasını istiyoruz” dedi.

Mezopotamya denince Güneydoğu akla gelecek

GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlikte 2014 yılında GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi’ni hayata geçirdi. Proje ile Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ı kapsayan bölgeyi tek bir isimle markalaştırıp, önemli bir sürdürülebilir turizm destinasyonu yapılması amaçlandı. Bu amaç kapsamında çalışmalarına başlayan ekip, turizm destinasyon markası olarak “Mezopotamya-Mesopotamıa” isminde karar kıldı. Marka ismi, tüm bölgeyi kapsaması, geçmişinin zenginliği, bölgenin tüm tarih, kültür, doğa, inanç, dil, folklor, gastronomi öğelerini sahiplenmesi ve en önemlisi de ulusal ve uluslararası bilinirliliği nedeniyle bölgenin markalaşması ve tanıtımı için seçildi. Proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin tanınması ve buradaki kültür zenginliğinin Mezopotamya markasıyla tüm dünyada bilinmesi hedefleniyor.