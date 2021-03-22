Güneydoğu’da 250 milyon dolarlık ürün depoda bekliyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ihracatçıların şubat ayında 838 milyon 953 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiği ni açıklayan Kileci, aynı dönemde Gaziantep’in de yüzde 19’luk artışla 749 milyon 231 bin dolarlık ihracata imza attığını söyledi. Kileci, “Şubat 2021’de çok güzel rakamlar elde ettik. Bu demek değildir ki her şey çok iyi. İhracat rakamlarımızdaki bu artışların önemi çok büyük. Eminim ki normalleşme süreciyle birlikte bu oranlar daha da yükselecektir. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri arasında Gaziantep beşinci sıradaki yerini koruyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, bir üst basamaktaki İzmir’i geride bırakmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştı. Kileci ayrıca, Gaziantep özelinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 148,7 olduğunu aktardı.

İhracatçıların yaşadığı sorunlara da değinen Kileci, navlun sorunun ihracatçıları etkilediğini ifade etti. Kileci, sorunun haziran ayı gibi çözülmesini beklediklerini dile getirerek, “Navlundaki artış sürdürülebilir bir şey değil. 2 bin dolarlık navlun 10 bin dolara çıkamaz. İnsanlar bir şekilde bunu çözecek. Çözülmezse eğer sorun katlanarak devam edecek. Şu anda sadece kendi bölgemizde navlun probleminden dolayı yaklaşık 250 milyon dolarlık ürün depolarda sevkiyatı bekliyor” açıklamasını yaptı.

“Jütte fiyat artışının nedeni tüccarlar”



Halıda kullanılan jütte fiyat artışı ve piyasada bulunmayışının nedeni olarak Bangladeş ve Türkiye’deki tüccarları gösteren Fikret Kileci, tüccarların piyasadaki dengeyi bozarak, hammaddenin fiyatını yükseltmeye çalıştığını savundu. Öte yandan Kileci, ihracatta deniz yolu taşımacılığının genelinde bir problem olduğunu da belirterek, şunları kaydetti: “Bu, yalnızca bizim değil bütün dünyanın problemi haline geldi. Bu da pandemi şartlarında ortaya çıkan bir sonuç. Daha önce bu işi yapan dünya genelinde irili ufaklı çok sayıda firma vardı. Pandemi döneminde bu firmaların büyük çoğunluğu yeteri kadar güçleri olmadığı için dayanamadı. Dolayısıyla orada büyük bir boşluk oluştu. Dünya genelinde bir tekelleşme söz konusu. 4-5 firma büyük piyasayı domine etmeye başladı.”