Güneydoğu’dan 93 firma ilk 1000 ihracatçı arasında

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölge ihracatının her yıl artış gösterdiğini belirterek, aynı şekilde ticari faaliyetlerini sınır ötesine taşıyan şirket sayısının da arttığını söyledi.

2020 yılında bölge olarak 9,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatan Kileci, “Bu ihracatın 5,3 milyar dolarlık kısmını Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer alan 93 şirketimiz yaptı. Bütün ihracatçı şirketlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Daha fazlasını yapabilecek gücümüz var. Hep birlikte başaracağız” dedi.

“2021 hedefi 12 milyar dolar”

Kileci, listede yer alan firmalardan 77’sinin Gaziantep, 9’unun Kahramanmaraş, 6’sının Mardin, 1’inin ise Adıyaman’da faaliyet gösterdiğini aktardı. 2020 yılında gerçekleşen bölge toplam ihracatı 9,3 milyar dolar olduğunu ve bunun 5,3 milyar dolarını ‘İlk 1000 İhracatçı Firma – 2020’ araştırmasında yer alan şirketler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Kileci, şunları kaydetti: “2021 yılı için bölge olarak 12 milyar dolar hedefini önümüze koyduk. Ocak – Ağustos dönemi ihracatımız 7,3 milyar dolar. Öyle görünüyor ki yılı hedefimize yakın seviyede tamamlayacağız. İhracatçı şehirlerimiz olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman ile birlikte 195 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bütün ihracatçı şirketlerimiz yurt dışı pazarlarda daha güçlü yer alabilmek için büyük emek harcıyor. Birlikte daha rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün üretimi için çalışıyoruz. Tarım alt yapımız, gelişkin sanayimiz ve motivasyonumuzla bunu gerçekleştirecek gücümüz var. Türkiye ve bölgemiz için üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz.”