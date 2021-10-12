Güneydoğulu ihracatçı konteyner krizine çözüm bekliyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, konteyner krizinin çözümü için Türkiye’de devlet destekli bir sistem kurulması gerektiğini söyledi. Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçılarının Ocak-Eylül 2021 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artışla toplam 2 milyar 82 milyon 33 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Altunkaya, bu süreçte 171 ülkeye Güneydoğu’dan hububat bakliyat ihracatı yapıldığını belirtti. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan lojistik ve konteyner krizinin her geçen gün biraz daha derinleştiğini anlatan Altunkaya, son zamanlarda uluslararası nakliye firmalarının ortak hareket ederek navlun fiyatlarının artışını tetiklediklerini savundu.

Sorunun çözümü devlet destekli bir konteyner ve lojistik ağı kurulmasını gerektiğini dile getiren Altunkaya, özel sektörün tek başına yetersiz kaldığını, devlet desteğinin şart olduğunu aktardı. Altunkaya, “Drewery Dünya Konteyner İndeksi’ne göre gemi konteyner fiyatlarındaki yükseliş bir sene öncesine nazaran yüzde 300’lere ulaşmış durumda. Bu krizden elbette en fazla etkilenen ülkeler arasında bizim ülkemiz de geliyor. İhracatçılarımız kesintisiz ihracat için bu konuda alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Orta ve uzun vadede atılması gereken en önemli adım ise kendi konteyner sistemimizi ve deniz ticaret ağımızı oluşturmak olmalıdır” şeklinde konuştu.