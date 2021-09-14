Güneydoğulu ihracatçı yüksek faizden muzdarip

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, pandemiye rağmen bölge ihracatının arttığına dikkati çekti. Kileci, belli pazarlarda ciddi anlamda problemler yaşandığını ancak onun yerine başka bir pazar ve aktörün oyuna dahil olmasıyla alt toplamda ihracatın yükseldiğini kaydetti. DÜNYA’ya yaptığı açıklamalarda, bölge ihracatçısı ve üreticilerinin hammadde ve konteyner krizinin devam ettiğini, bunun yanı sıra finansmana erişimde de sıkıntı yaşadığını vurgulayan Kileci, finansmana ulaşım ve faizlerin yüksek olmasının en çok konuşulması gereken konu olduğunu belirtti. Kileci, “Hammadde bir firmaya yoksa bütün firmalara da yok. Konteyner başka ülkelerde de sorun. Ama finansmana erişim benim sorunum. Bunu kendi ülkemizde kendi içimizde çözmemiz lazım” dedi.

İhracatın bu ortamı sevdiğini ifade eden Fikret Kileci, “Döviz kurunun yüksek olması ihracatı destekliyor ama diğer tarafta iç pazarda ciddi anlamda problem yaşayan firmalar, sektörler var. Ama genel anlamda ihracat iyiye gidiyor. Rakamlar da zaten bunu gösteriyor. İhracat rakamlarının yükselmesinden ziyade başka dinamiklerle beraber iyiye gidiyor. Hammadde ve lojistikteki artış soruna rağmen artıdayız” diye konuştu. Kileci, yabancı yatırımcıların bölge ve Gaziantep’e gelmeleri için de çalışmalar yaptıklarını bildirerek, kalkınma için beşeri yatırıma işaret etti.

“Pandemide daha yetenekli olduğumuz alanlar öne çıktı”

Pandemide ihracatta eksen ve şartların değiştiğini belirten Kileci, pandeminin Türkiye ve özellikle Gaziantep’e pozitif yönde yaradığını bildirerek, şunları kaydetti: “Bazı ağır aksak yerlerimizi bu sayede düzelttik. Daha yetenekli, söz sahibi olduğumuz teknik tekstil gibi konular öne çıktı. En büyük sıkıntı bunu sürdürebilmek. Rehavete kapılıp bir şekilde böyle gideceğini düşünmeden; sağlıklı, çevreci, sertifikasyona uygun, bütün dünyanın kabul ettiği şartlarda üretime devam edebilmemiz lazım.”

Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarında bölge ve Gaziantep’in istenilen seviyede olmadığını söyleyen Kileci, bu alanda yatırımların gerçekleşmesiyle ihracat birim fiyatlarının 1 dolar yerine 4-5 doları çok rahat bulacağını kaydetti. Kileci, bu yatırımların her geçen gün artacağını belirterek, “Bu süreç işidir. Bizim de zamana ihtiyacımız var. Bu ülke bu yola girmiş durumda. Bunu sürdürmemiz lazım. Ar-Ge, inovasyon, markalaşma yatırımları üretim, pazar, müşteri ve bizim kendi kalitemizi ciddi anlamda yükseltir. Bunu şu anda yapan çok ciddi firmalar var” ifadelerini kullandı.

“Halıcılar sorun yaşıyor ama ihracat azalmıyor”

Bölge insanı ve üretim yapısının çok farklı olduğunu aktaran GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, sorun yaşanan pazarlara ilişkin şunları söyledi: “Üç büyükşehir hariç Türkiye’nin hiçbir bölgesi bizim mücadele ettiğimiz sorunlarla karşılaşmıyor. Bira tarafta göç, kuraklık, coğrafi şartlar bir tarafta kaybettiğimiz pazarlar. Son 10 yılda Ortadoğu’daki etkinliğimi neredeyse yarı yarıya düştü. Orada ciddi bir kaybımız var ama alt toplamda yükselme var. Halıcılar şu an Suudi Arabistan ve Amerika’da ciddi sorun yaşıyorlar. Ama halıcıların ihracatı küçülmüyor. Onun yerine başka bölgelere yönlendiler. Amerika’da belli Türk mallarına vergi uygulaması getirildi. Ondan kaynaklı bir problem var.”