Güneydoğulu ihracatçılar, birim fiyatı artırmayı hedefliyor

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgede ihracat birim fiyatlarını yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bölge toplam ihracatında birim fiyatın 1 dolar olduğunu belirten Kileci, “Tabii bu rakam çimento dâhil fiyat. Çimentoyu dışarıda bıraktığımızda kilogram başı fiyatımız 1,3 dolara yükseliyor. Tekstilde birim fiyat 3,1 dolar, konfeksiyonda 6 dolar, makinede ise 3,5 dolar. Üreticimiz, ihracatçımız çok hevesli, dünya pazarında daha rekabetçi bir noktaya gelmek istiyor” açıklamasını yaptı.

İhracat, birim fiyatları, bölge istihdamı ve güncel sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin, son yıllarda yarattığı ekonomik değer ile fazlasıyla dikkat çektiğini belirtti. Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’ten 12 bini aşkın ihracatçıyla 192 ülkeye ürün sattıklarını aktaran Kileci, “Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Amerika’da ürünlerimiz yoğun talep görüyor” dedi.

“İhracatçı, dünyada daha rekabetçi olmak istiyor”

Bununla birlikte birim fiyatları daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktaran Kileci, “Güncel verilere göre bölgemiz toplam ihracatında birim fiyat 1 dolar. Tabii bu rakam çimento dâhil fiyat. Çimentoyu dışarıda bıraktığımızda kilogram başına fiyat 1,3 dolara yükseliyor. Tekstilde birim fiyat 3,1 dolar, konfeksiyonda 6 dolar, makinede ise 3,5 dolar. Daha rekabetçi ve katma değeri yüksek ürünlerle her bir sektör için birim fiyatları yukarı çıkarma gücümüz bulunuyor. Bu noktada üreticilerimizle birlikte yürüteceğimiz ortak bir strateji, bir duruş üzerine çalışıyoruz. Üreticimiz, ihracatçımız çok hevesli, dünya pazarında daha rekabetçi bir noktaya gelmek istiyor. Bu istek ve çaba bizi başarıya götürecek” ifadelerini kullandı.

Güneydoğulu ihracatçıyı dünya genelinde güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Bölgeden 2021 yılı için 12 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini anlatan Kileci, şunları kaydetti: “Geçmişte Ortadoğu’nun toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 70-80 seviyelerindeyken şu anda yüzde 30 seviyelerine çekilmiş durumda. Bununla birlikte, Amerika ve Avrupa pazarında daha fazla güçlendiğimizi, ürünlerimizi dört kıtada 192 ülkeye ulaştırdığımızı görüyoruz. Hedefimiz AB ve Amerika, Afrika ve Uzakdoğu pazarında daha fazla derinleşmek, ihracattan daha fazla pay almak. Tıpkı AB ve Amerika pazarında olduğu gibi Afrika ve Uzakdoğu pazarlarında da yine günden güne gelişen ve büyüyen bir seyir izliyoruz. Gayemiz ‘dünyanın her yerine ürün satabilmek, mevcut pazarlarda ise daha da güçlenmek’. Çalışmalarımızı ve stratejilerimizi bu felsefe üzerinden şekillendiriyoruz” dedi.