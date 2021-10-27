Güneyler Grup, ‘Ravi Gold’ ile İstanbul Kapalıçarşı’ya geliyor

Eray ŞEN



HATAY - Hatay’da ana faaliyet alanı olarak döviz alım satım işlemleri yapan Güneyler Grup, kuyumculuk sektöründeki markası Ravi Gold’un Hatay dışında ilk şubesini İstanbul Kapalıçarşı’da açıyor. Şirket ortaklarından Mehmet Güney, hazırlıkları devam eden şubenin yaklaşık bir ay sonra hizmete gireceğini söyledi.

Aile şirketi Güneyler Grup yönetiminin babaları Salih Güney, üç erkek ve bir kız kardeşten oluştuğunu belirten Mehmet Güney, ana faaliyet alanlarını döviz aracılık hizmetlerinin oluşturduğunu, ayrıca kuyumculuk, gıda ve inşaat sektörlerinde iş yaptıklarını kaydetti. “Uzmanlık alanımız Güneyler Döviz markasıdır” diyen Güney, 1980’li yıllarda dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın döviz alım satımını yasal hale getirmesinden bu yana döviz aracılık hizmetleri verdiklerini bildirdi. Sektörle ilgili faaliyetlerinin daha da eskilere dayandığını vurgulayan Güney, şöyle devam etti:“Asıl mesleği terzilik olan, 1965 – 1970 döneminde köyden şehre gelen babam Salih Güney, Antakya’daki en eski terzi ustalarındandır ve bölgede güvenilirliği ile tanınır. Suudi Arabistan’da yaşayan Türk işçilerinin yüzde 85’inin Hataylı olduğu o dönemde Türkiye’yi işçi dövizleri gönderilirmiş. Getiren şoförler de güvenilir olması nedeniyle dövizleri babam Terzi Salih’e verirlermiş. Halen Kapalıçarşı’da döviz bürolarımızın adı ‘Terzi Salih’tir. O dönemden başlayan aracılık hizmetleri günümüze kadar devam etmiş. Bugün de Suudi Arabistan riyali başta olmak üzere Arap para birimleri bizim uzmanlık alanımızdır, kuru biz belirleriz.”

İkinci faaliyet alanlarının kuyumculuk olduğunu söyleyen Güney, bu sektörle ilgili çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Atasay Pırlanta, Zen Pırlanta, Blue Diamond ve Roberto Bravo’nun Hatay bayisiyiz. AVM’lerde 4 mağazamız var. Çarşı içerisinde de kendi markamız Ravi Gold ile şubeler açacağız. Bazı kuyumculara Ravi standı verdik, gelecek reflekslere göre bir mağazamızı AVM, bir mağazamızı da Hatay içerisinde hizmete sunacağız. Ravi Pırlanta olarak Hatay dışında ilk şubemizi ise İstanbul Kapalıçarşı’da açıyoruz, tadilatı devam ediyor, 35 gün sonra açılışını planlıyoruz.”

‘Meclis Künefe’yi bütün ilçelerde açacağız

Mehmet Güney, gıda sektöründeki markaları ‘Meclis Künefe’ ile ilgili yatırım planlarını da anlattı. Tarihteki Antakya Devleti parlamento binasının tadilatını yaparak Meclis Kültür ve Sanat Merkezi adıyla hizmete sunduklarını, bu mekanda ‘Meclis Künefe’ olarak da faaliyet gösterdiklerini ifade eden Güney, “Hava limanlarında olan bir başka künefe markamızı pandemi döneminde kapattık. Şu anda sadece Meclis Künefe ile Kültür Sanat Merkezi, şehirlerarası otobüs terminali ve Hatay Havalimanı’ndayız” dedi. Hatay Künefesi’nin ‘çarşı’ ve ‘ev’ olmak üzere iki versiyonu bulunduğuna dikkat çeken Güney, “Biz konuklarımıza Antakya evlerinde 150 yıllık tarif ile yapılan ev künefesi sunuyoruz. Meclis Künefe olarak önümüzdeki yıl bitmeden Hatay’ın bütün ilçelerde olacağız” bilgisini verdi.

Antakya’da finans merkezi yapıyoruz

İnşaat sektöründe ise geçmiş yıllarda yoğun olarak çalıştıkları konut sektörüne şu anda devam etmediklerini, sadece Antakya merkezde bir finans merkezi inşa ettiklerini bildiren Güney, “Eskiden Vakıfbank arazisi olduğu için Vakıf Plaza adını verdiğimiz finans merkezinde kuyumcu dükkanlarımız, kendi markalarımız, döviz büromuz olacak. Ayrıca Borsa aracı kurum şirketleri faaliyet gösterecek, üç tane de banka şubesi gelecek” dedi. Toplam bin 100 metrekare alanda inşa edilen merkezde ATM noktası da yer alacağını aktaran Güney, “Burada 7 dükkan, 25 ofis bulunacak. Paranın ve altının konuşulduğ, maddi ihtiyaçların giderildiği bir finans merkezi olacak. Üst katında da çok şık bir Meclis Restoran düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Güney, yatırım bedeli arazisi ile birlikte 40 milyon lirayı bulan finans merkezini 14 ay sonra tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

A sınıfı döviz bürolarının önünün açılmasını istiyoruz

“Güneyler Döviz olarak A grubu döviz bürosuyuz, bu statüde çok az şirket vardır ve özelliği şube açabilmesidir. Fakat şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı maalesef şube açmaya izin vermiyor, Bu durum düzeltilirse birisi İstanbul Kapalıçarşı’da olmak üzere en az dört şube açmak istiyoruz.”