Güneyliler, fabrika ve tarlada sürdürülebilirliğe odaklandı

Eray ŞEN

ADANA - Adana’da turşu ve konserve üreten Güneyliler, çevre sorunlarının arttığı dünyada, sürdürülebilir üretimin yakın gelecekte şirketler için kaçınılmaz bir yükümlülük olacağı öngörüsüne dayanarak, hedeflerini bu doğrultuda belirliyor. Şirket, sürdürülebilir üretim için Adana Sanayi Odası ile işbirliği de yapıyor. Güneyliler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Güneyli, kuruluşunun üzerinden 7 yıl geçen işletmenin, hızlı bir büyüme trendi yakaladığını söyledi. Güneyli, “2020 yılını şirket olarak iyi geçirdik. Elektrik tüketimimiz bir önceki yıla göre artış gösterdi, bu da büyüdüğümüzü gösteriyor. Bu sene de aynı oranda büyüme hedefl iyoruz” açıklamasını yaptı.

Közlenmiş biber ve patlıcan konservesi üretmeye başladı

Çukurova bölgesinde sanayi üretimi anlamında ilk turşu fabrikası olduklarını, bu yıl közlenmiş biber ve közlenmiş patlıcan konservesi yapmaya başladıklarını anlatan Güneyli, “Her çeşit turşu üretimimiz var. Üretimin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz, kalan bölümde Türkiye’deki büyük markalara fason üretim yatıyoruz. 26 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak İsveç, Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz’’ dedi.

İhracat ağırlıklı bir şirket olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Güneyli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Önümüzdeki dönemde hedefl erimiz sürdürülebilirlikle ilgili. Üretim sürecinde buhar kullanıyoruz, üretimimizin tamamı neredeyse ısıl işlemle yapılıyor. Soğutma sularımızı geri dönüşümde kazanıyoruz. Ziraat mühendislerimiz de tarlalarda aynı konuda çalışmalar yapıyor. Şimdi bir adım ileriye gittik ve sürdürülebilir ziraat konusunda Adana Sanayi Odası ile işbirliği yapıyoruz. Elektrik enerjisi ile ilgili olarak da güneş enerjisine nasıl geçebileceğimizi planlıyoruz. Bunu yaparken amacımız elektrik maliyetlerimizi düşürmekten ziyade sürdürülebilirliğe geçiş yapmak. Çünkü önümüzdeki dönemde karbon ayak izimizi sorgulayacaklar.”