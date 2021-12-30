Güneysan, Avrupa pazarına açılıyor

Mehmet NABİ BATUK



MERSİN - Dorse ve treyler üretimi yapan Güneysan, 2’nci nesil temsilcileriyle büyüme ve markalaşma yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Akdeniz Bölgesi’nin en büyük hacimli fiber lazer kesim hatlarından birini devreye alan firma, ihracata başlamayı amaçlıyor. Güneysan Treyler Genel Müdürü Mehmet Demirtaş, öz kaynaklarıyla ve 10 milyon TL bütçe ile tamamladıkları fiber lazer kesim hattı yatırımıyla ihracata yönelik olarak ürün ve iş kalitelerini Avrupa standartlarına çıkardıklarını söyledi. Ayrıca fiber lazer hatlarında 5 metre boy 20 metre uzunluğunda yüksek kalınlık ölçülerine sahip demir çelik ürünlerini sıfır hatayla tek parça kesebildiklerini ifade eden Demirtaş, “Bu nedenle mega lazer kesim işlemleri için artık Konya ve Bursa’ya gitmemize gerek kalmadı. Bu durum firma olarak lojistik maliyetlerde en az yüzde 20 oranında tasarruf etmemizi sağladı. Akdeniz bölgesinde olmayan bir hizmeti devreye aldığımız için fiber lazer kesim hattımızı firma dışı müşterilerimize de açtık. Başta otomotiv ve inşaat olmak üzere çelik, mobilya, iç mimarlık sektörlerinden ciddi talep alıyoruz” dedi.

Doğrudan ihracat yapacak

Fiber lazer kesim hattı ile birlikte montaj hattındaki iş proseslerini daha verimli hale getirdiklerini söyleyen Demirtaş, eskiye oranla iş yükünün en az yüzde 20 oranında azaldığını, üretim kapasitelerini ise yüzde 25 artırdıklarını ifade etti. Demirtaş, orta vadedeki en önemli hedeflerinin aracı firmaları ortadan kaldırarak direk olarak ihracat yapmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar Kafkasya ve Ortadoğu pazarında ağırlıklı olarak Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Rusya’ya aracı firmalar üzerinden ihracat yaptıklarını belirten Demirtaş, “Önümüzdeki dönemde İspanya, Hollanda ve Belçika üzerinden Avrupa pazarına doğrudan açılmak için girişimlerimiz devam ediyor. Şu anda yıllık üretimimizin yüzde 10’nunu aracı firmalar üzerinden yurt dışı pazarlarımızda değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji ve robot yatırımlarıyla büyüyecek

Orta vadede yenilenebilir enerji ve endüstri 4.0’a uygun yeni robot ve otomasyon yatırımları planladıklarını ifade eden Mehmet Demirtaş, 10 yıl içinde kendi elektriğini güneşten üreten, yeşil dönüşümünü tamamlamış bir tesise sahip olmayı hedeflediklerini söyledi. İlk hedeflerinin çatı tipi güneş enerji santrali kurmak olduğunu belirten Güneysan Treyler Genel Müdürü Mehmet Demirtaş, şunları söyledi: “Hayata geçireceğimiz güneş enerji yatırımıyla ilgili olarak fizibilite yapmaya başladık. Yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde kendi enerjisini üreten, tasarruf planlarıyla, atık yönetimi ile yeşil dönüşümünü sağlamış yeni bir tesis kurmayı amaçlıyoruz. Robot ve otomasyon yatırımıyla da fire oranlarımızı minimum seviyeye düşürüp kalite standartlarımızı artırarak ihracat atılımımızı destekleyeceğiz.