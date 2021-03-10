Güral Porselen kadının iş hayatına atılmasını sağlıyor

KÜTAHYA - Kadınların iş hayatında daha çok yer alabilmesi için gastronomi alanında yön verecek projelere imza attıklarını belirten Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, ‘Gastronominin Güçlü Kadınları’ projesi ile sektöre girmek isteyen, çalışan ve üreten kadınları bir araya getirerek yeni iş olanakları yarattıklarını ifade etti. Güral, “Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir bir kalkınma sağlanabilmesi için kadınların özgür olabildiği bir ortam ve onları istihdama katacak projeler gerekir. Ekonominin iyi olmasının yolu özellikle kadın istihdamıdır. Evde yemek yapmak genellikle kadının görevi olarak görülüyor. Dışarıda ise şefl erin büyük çoğunluğu erkek. Burada bir eksiklik gördük. ‘Gastronominin Güçlü Kadınları’ projemizi kadınların ve gençlerin lehine kullanmak istiyoruz” dedi.