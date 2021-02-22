Güral Seramik üretim için gün sayıyor

KÜTAHYA - Bünyesindeki Güral Porselen fabrikasında istihdam ettiği bin 800 kişi ile Kütahya ve Türkiye ekonomisine dev bir katkı sunan Güral Grubu’nun yeni yatırımında son aşamaya gelindi. Seramik üretimin yapılacağı yeni fabrika, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesinde, 140 bin metrekarelik alanda kuruldu. Yatırım hakkında bilgi veren Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, fabrikanın 2021 yılı içerisinde üretime başlayacağını belirtti. Güral, 11 milyon parça üretim kapasitesine sahip fabrikada 300 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

‘Üreten herkese desteğe hazırız’



İş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Güral Şirketler Grubuna ait porselen ve seramik fabrikasında incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ile Genel Müdür Mehmet Naci Pekcan ile görüştü. Porselenin üretim aşamalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ile İşletme Müdürü Uğur Turan’dan işleyiş ve üretim hakkında bilgiler aldı, işçilere kolaylıklar diledi. Yatırımın hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, Kütahya için çalışan, üreten herkese imkanlar dahilinde gereken tüm desteği vereceğini söyledi.

60 ülkeye ihracat yapıyor



60 ülkeye ihracat yapan Güral Porselen’in kendi sektöründe en çok ihracat yapan Türk firması olarak ilk sırada yer aldığına dikkat çeken İsmet Güral, fabrikada bin 800 kişinin istihdam edildiğini söyledi. İhracat şampiyonu Güral Porselen’in Kütahya’da üretim yapıyor olmasının övünç kaynağını olduğunu belirten Vali Çelik ise, “Pandemide ülkemizi ayakta tutan sanayi üretimi oldu. Üretmekten başka şansımız yok. İlimize ve ülkemize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.