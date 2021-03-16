Gürallar’dan Burdur’a maden suyu ve cam tesisi

Fikri CİNOKUR

BURDUR - Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürallar ailesi tarafından Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesinde 116 dönüm alanda yapılacak Gürok Doğal Mineralli Su Dolum Tesisi ve Cam Fabrikasının temeli son Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla törenle atıldığı belirtildi.

Gürok Turizm ve Madencilik Başkan Yardımcıları Erol Güral ve Esin Güral törende yaptıkları konuşmalarda, tesislerin tamamlanmasıyla dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştireceklerini belirttiler.



Güral kardeşler, 600 kişiye istihdam sağlayacak tesislerin makine ekipman ve teknoloji dizaynının tamamen kendileri tarafından üretildiğini söylediler. Burdur Valisi Ali Arslantaş ise Burdur 2. OSB’nin bin dönüm alan üzerine kurulduğunu kaydetti. Arslantaş, şöyle konuştu: “Tesis Burdur 2. OSB’nin yaklaşık yüzde 10’unu kapsayacak bir büyüklükte ve yeni beş işletme olacak. 600 kişinin çalışacağı bir işletme olacak. Çok kısa sürede büyüme ihtiyacı duyan bir sanayi bölgesi. Yaklaşık 300 dönüme yakın bir alanda güney, göl tarafında büyümek için yönetim kararlarımız, müteşebbis kararlarımız alınıp, bakanlığımız onayına gönderilmiş durumda.”