Gürcistan, sınır kapılarını turistlere 1 Haziran’da açıyor

Necati TUZCU

RİZE-Gürcistan, turist geçişlerine kapalı olan sınır kapılarını 1 Haziran itibarıyla açmaya hazırlanıyor. Gürcistan Kurumlararası Koordinasyon Konsey toplantısında alınan karara göre, turistler karayolu ile bazı şartları yerine getirerek 1 Haziran itibarıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Ancak Gürcistan'a gitmek isteyen turistlerin COVID-19 çift doz aşı olduğunu belgelemesi veya son 72 saat içerisinde yaptırılan PRC testinin negatif olması gerekiyor. Ayrıca bu kişiler, Gürcistan'a giriş yapmalarının üçüncü gününden sonra da masrafları kendine ait olmak üzere PCR testi yaptırmak zorunda.

“Bölgemizde önemli bir ticari hareketlilik yaşanacak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, "1 yılı aşkın, Sarp Kara Hudut Kapısı yolcu giriş çıkışlara kapalıydı. 1 Haziran itibarıyla Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan'a geçecek olan vatandaşların belli şartlar dahilinde geçişine izin verilecek. Her iki ülkeden geçtiğimiz yıllarda kapıdan 7 milyon kişi geçiş yapmıştı. Uzun süredir bu kapı sessiz ve sakindi. Gürcistan'ın kapılarını 1 Haziran'dan itibaren açması ile birlikte bölgemizde önemli bir ticari hareketlilik yaşanacak. Gürcistan tarafında ise ülkemiz bir istihdam kapısı. Çay için fındık için bu alanlarda çalışan Gürcü vatandaşları var. Bu karar, her iki tarafta da istihdama ve ekonomiye katkı sunacak.” dedi.