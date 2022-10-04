Gürsu hem istihdam hem uyum için çalışıyor

BURSA (DÜNYA) İlçedeki istihdamın artmasının yanı sıra kaliteli ve katma değerli üretim konusunda da firmalara destekler veren Gürsu Belediyesi bünyesindeki Arge ve İnovasyon Merkezi’ tarafından hazırlanan “Biz Birlikte Güçlüyüz Projesi” ile Avrupa Birliği Enhancer Programı tarafından hibe desteğine hak kazandı. Proje kapsamında, hazır giyim sektöründe çalışan firmalara verilecek eğitim ve mentörlük hizmetleriyle üretim süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyulan mesleklerinden olan modelistlik/stilistlik branşlarında gerçekleştirilecek mesleki beceri kazandırma programlarıyla sektöre 40 kişilik yeni istihdam sağlanacak

Kaynaşma sağlanmalı

Kayıt dışı çalışan işgücünün azalması, farklı kültür, milliyet ve göçmenlerden oluşan halkın kaynaşmasının sağlanması, hemşehrilik bilincinin artırılması yönünde çalışmaları da içeren proje hakkında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Arge ve İnovasyon Merkezi’miz tarafından hazırlanan bu projeyle, hem ekonomik alanda gelişmeye katkı sağlamayı hem de ilçemizde değişen sosyal dokunun uyum süreçlerine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

20 işyerine destek

Proje kapsamında ayrıca, kaliteli ürün üretimi ve ihracatın artırılması amacıyla, proje süresince 20 işyerine verilecek destekle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası almaları sağlanacak. Gürsu Belediyesi, Kızılay Toplum Merkezi, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) iş birliğinde yürütülecek Proje’nin tüm faaliyetlerinin maliyeti Enhancer hibe programı tarafından sunulacak hibe desteğiyle karşılanacak.