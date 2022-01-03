“Güzel başlayamadık”

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, 2021’de sinyallerini veren ekonomik sorunların yılın sonunda zirveye çıktığını ifade ederek, “Aylık yüzde 13. 58 enflasyon oranı, belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık enflasyonları arasında zirveye oynar. Uzun yıllardır böylesi rakamlara tanık olmamıştık. Açıklanan rakam örnek aldığımız batılı ekonomilerde, en az 3-5 yıllık enflasyona denk geliyor. Enflasyonun yükselişi, yılbaşında akaryakıt, elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla bir süre daha tırmanışını sürdürecek gibi görünüyor.” dedi.

“Unutmak istediğimiz yüksek enflasyonlu günlere hızla koşuyoruz” diyen Türkay, şöyle devam etti:

“Karamsarlık iş insanın bir özelliği değildir. Hep umutluyuzdur. Aksi takdirde üretmekten vazgeçersiniz. Ama geldiğimiz noktayı da iyi anlamamız gerekir. Zor bir yerdeyiz ve doğru politikalarla buradan çıkabiliriz. Aksi halde ödeyeceğimiz bedeller artar. Acil çözümler için iktidardan doğru politikalar bekliyoruz. Doğru politikaların gerçekleşmesi halinde, iş dünyası hızla sorunların altından kalkacak güçtedir.”

Türkay, TÜİK’in açıkladığı verilere güvenin az olmasının da bir başka sorun olduğunu ifade ederek, bu algının da hızla düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.