Güzelbahçe Belediyesi atık yağların taşınması ve geri kazanılması işini ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Güzelbahçe Belediye Başkanlığı, atık yağların, çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla, taşınması ve geri kazanılması işini ihale edecek.

Üç yıl süreyle verilecek işin ihalesi 22 Mart 2022 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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