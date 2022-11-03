Güzellik ve kozmetik sektörü Bursa’da buluştu

DÜNYA (BURSA) - Kozmetik ürünler, medikal cihazlar ve güzellik akademilerine yönelik ürünler ile yeniliklerin sergilendiği fuarın açılışında konuşan Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Bursa’nın yanı sıra İstanbul başta olmak üzere 7 farklı ilden firmaların katıldığı fuarımıza çevre illerden de alıcılar geliyor. Ayrıca fuar boyunca 18 etkinlik ile saç kesimi ve bakımı yanı sıra makyaj showları gerçekleştirilecek” dedi.

Fuarın açılışına katılan Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Başkanı Gülin Çiftçi ve Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ın selamlama konuşmalarının ardından konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Gelişen dünyada sağlıklı ve bakımlı olmak konusu büyük önem kazandı ve hızla gelişiyor. Bu alanda Türkiye de ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizde bu sektörün 2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bursa’mızda da önemli ekonomik faaliyetler gerçekleştiriliyor” dedi.

BUCOS 3. Kozmetik ve Güzellik Fuarı’nın açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin de “Bursa, yükselen değerleri arasına fuarları da katmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bursa fuarlar şehri olmaya aday kentlerimizden birisidir. Bu fuarın konusu kozmetik ve güzellik olduğu için herkesi yakından ilgilendiriyor. İnşallah ruhumuzun da güzelleşmesine yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri BUCOS 3. Kozmetik ve Güzellik Fuarı’na katılan 41 firmanın stantlarını ziyaret ettiler. 6 Kasım tarihine kadar 10.00-18.00 saatleri arasında sektör profesyonelleri ile halkın da ziyaretine açık olacak BUCOS 3. Kozmetik ve Güzellik Fuarı’nda saç kesim ve bakımı yanı sıra makyaj showları da gerçekleştirilecek.