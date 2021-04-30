Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla 65 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacak.