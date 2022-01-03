Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi, lisansüstü programlara öğrenci alacak. Başvurular 3-14 Ocak 2022 tarihleri arasında toplanacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak.
Adayların ilgili Enstitülere 3 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde yer almaktadır.