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Hacılar Belediyesi 14 adet sanayi arsası satacak

Mülkiyeti Kayseri'nin Hacılar Belediyesi'ne ait olan 14 adet sanayi arsası açık teklif usulü ile kiraya satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kayseri'nin Hacılar Belediyesi'ne ait olan 14 adet sanayi arsası açık teklif usulü ile kiraya satılacak.

İhale, 8 Eylül 2021 günü saat:14.00’te Hacılar Belediyesi Encümen huzurunda Yeni Mh. Kayseri Cd. No: 48 Hacılar/Kayseri adresindeki Şht.Pol.Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.