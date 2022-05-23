“HADO, ülkeye ekonomik, siyasi ve stratejik katkı sağlayacak”

SELÇUK ALTUN /GİRNE

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ilki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferlerinin bölge ekonomisine önemli katık sağlayacağını söyledi. HADO seferleriyle birlikte ticaret ve turizmde yaşanacak canlanmanın bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirten Savaş, Doğu Akdeniz’deki çekişmelere de atıfta bulunarak, “Ekonomik katkının yanı sıra Doğu Akdeniz’de fiilen bulunmamız siyasi ve stratejik olarak ülkemizin elini güçlendirecek” dedi.

Tarihi ve anlamlı günde yola çıkan HADO’nun onur konukları Hataylı Kıbrıs gazileriydi. Seferde, şehrin iş, sanat ve siyaset başta olmak üzere farklı kesimlerinden birçok temsilci yer aldı. DÜNYA Hatay Temsilcisi Selçuk Altun’a bu özel yolculukla ilgili açıklama yapan Lütfü Savaş, “Biz Hatay olarak hep kapalı kalmışız. Belediye başkanı olduğumdan bu yana sürekli Hatay’ı anlatmakla ve gündeme getirmekle ilgili çaba gösteriyorum. Ama Hatay’ı anlatmak yetmez, onu ulaşılabilir de kılmak lazım. HADO bu açıdan çok önemli ve biz bu proje için altı yıldır uğraşıyoruz. Altı yıllık emeğin ve mücadelenin sonucunda bu seferi yapmış olmak bizim için tarif edilemez bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş (sağda) HADO’nu ilk seferinde DÜNYA Hatay Temsilcisi Selçuk Altun’a HADO ile Türkiye’de ilk kez bir belediyenin uluslararası sularda sefer düzenlemeye başladığını söyledi.

“Pek çok ilke imza attık”

HADO ile birlikte ilk kez bir belediyenin Türkiye’de uluslararası sularda sefer düzenlemeye başladığını vurgulayan Başkan Savaş, bunun yanı sıra, Hatay’da 83 yıl aradan sonra deniz hudut kapısının açıldığını söyledi. KKTC’nin Girne şehrine haftada 2 gün sefer yapılacağı bilgisini paylaşan Savaş, sefer gün ve saatlerinin bu hafta içerisinde netleşeceğini bildirdi.

Şu anda KKTC’de 40 bin civarında Hataylı yaşadığını ve HADO’nun bu insanlar için alternatif bir ulaşım aracı olduğunu belirten Savaş, şöyle devam etti: “Çevre illerden burada yaşayanlar, çalışanlar, okuyanlar var. Ayrıca, Kıbrıs’a gelen insanlar sadece çalışanlar, öğrenciler değil. Eğlence için gelen ekonomik gücü olan kişiler de var. Turizmdeki payımızı en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu seferlerle birlikte hem Hatay’ın hem de KKTC’nin turizm potansiyelini büyütecek ve ticaretine katkı sağlayacağız.”

Bunun yanı sıra HADO seferlerinin siyasi ve stratejik açıdan da büyük önem taşıdığının altını çizen Lütfü Savaş, “İşin ekonomik kazanımları tarafında değiliz. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz son zamanlarda çok büyük çekişmelere sahne oluyor. Rum kesimi, ABD ve Yunanistan ile birlikte tatbikatlar yapıyor. Kıta sahanlığı meseleleri hiç gündemden düşmüyor. Burada ayrıca gaz konusu var. Herkes bir hak iddia ediyor. Sadece hak iddia etmek yetmez, burada fiilen olduğunuzu göstermeniz de lazım. Biz de şu anda Doğu Akdeniz’de Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandıran bir iş yapıyoruz. Olayı sadece ekonomik ve ticari olarak değerlendirmemek lazım, stratejik ve siyasi boyutu da var. Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de söz hakkı istiyorsa bunun iki sebebi var. Bir tanesi KKTC, diğeri de Hatay. Bence Hatay, deniz anlamında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kalesidir, komşu kale de KKTC’dir. Bunu kullanmak lazım. Her yönü ile yapılması gereken bir çalışma bu” şeklinde konuştu.

Her seferde 5 ton mazot tüketiliyor

Deniz otobüsü seferlerinin maliyetli bir iş olduğunu dile getiren Başkan Lütfü Savaş, “Her seferde 5 ton mazot tüketiliyor. Gidiş dönüş 10 ton. Bunun yanı sıra liman giriş-çıkış ücretleri ve ek ücretler var. Ancak esas maliyet mazotta. Yaptığımız hesaplamalara göre 250 yolcuya ulaştığımız takdirde ki bu da deniz otobüsünün yaklaşık yarısı demek, masrafımızı çıkarıyoruz. Eğer kurtarırsa şu anda 750 TL olan bilet fiyatlarını aşağı çekeriz” dedi.

Sırada Beyrut var

HADO için yeni rota arayışları içerisinde oldukları bilgisini veren Lütfü Savaş, “Beyrut ve Hayfa limanları arasında bir sefer koymak gibi hedefimiz var. Bu ikisi arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. İkisinden birini tercih etmemiz lazım. Muhtemelen Beyrut’u seçeceğiz, onlar daha istekli. Bir ay gibi bir süre içerisinde oraya da ilk seferimizi gerçekleştireceğiz. Sonrasında haftada bir Hatay-Beyrut seferi yapmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.