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Halfeti'de özel halk minibüs hattı ihalesi yapılacak

Iğdır'ın Halfeti ilçesinde vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Halfeti-Iğdır hattında faaliyet gösterecek özel halk minibüs hattı kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Iğdır'ın Halfeti ilçesinde vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Halfeti-Iğdır hattında faaliyet gösterecek özel halk minibüs hattı kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

10 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek ihale Halfeti Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.