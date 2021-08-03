Halfeti'de özel halk minibüs hattı ihalesi yapılacak
Iğdır'ın Halfeti ilçesinde vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Halfeti-Iğdır hattında faaliyet gösterecek özel halk minibüs hattı kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Iğdır'ın Halfeti ilçesinde vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere Halfeti-Iğdır hattında faaliyet gösterecek özel halk minibüs hattı kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.
10 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek ihale Halfeti Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.