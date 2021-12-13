Haliç Üniversitesi akademik personel alacak
Haliç Üniversitesi 128 öğretim üyesi ve 46 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 174 akademik personel alacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 128 Öğretim Üyesi ve 46 Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek.
Kadrolar için başvurular 29 Aralık 2021 tarihine kadar ilgili Fakülte ve Yüksekokullara yapılacak.
Öğretim Üyesi alım ilanı için tıklayınız.