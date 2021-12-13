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Haliç Üniversitesi akademik personel alacak

Haliç Üniversitesi 128 öğretim üyesi ve 46 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 174 akademik personel alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 128 Öğretim Üyesi ve 46 Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

Kadrolar için başvurular 29 Aralık 2021 tarihine kadar ilgili Fakülte ve Yüksekokullara yapılacak.

Öğretim Üyesi alım ilanı için tıklayınız.

Araştırma-Öğretim Görevlisi alım ilanı için tıklayınız.