Halıcılar, 3 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı

GAZİANTEP - Pandemi gölgesinde bir dönem üretime ara verip, 2021 yılının ilk aylarında hammadde kriziyle karşı karşıya kalan halı üreticileri, yılsonu ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı. 2021 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan halıcılar, yılın ilk yarısında 1 milyar 617 milyon dolarlık halı ihraç etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, halı ihracatçılarının 2021 Haziran ayında ülke genelinden bin önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 52,7 artışla 298 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaplan, yılın ilk altı aylık sürecinde Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,6 artışla 1 milyar 617milyon dolarlık halı ihracatı yapıldığını belirten Kaplan, halı ihracatçılarını kutladı. 2021 yılının ilk altı aylık sürecinin pandemi nedeniyle tıpkı 2020 yılı gibi büyük zorluklarla geçtiğini anlatan Kaplan, dünya genelinde pandemi nedeniyle birçok ülkede çeşitli dönemlerde kapanmalar yaşandığını, diğer taraftan lojistik anlamında ihracatçıların çok büyük sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Kaplan, sürekli artan maliyetlere ve bu sıkıntılara rağmen dünya halı üretiminin merkezi olan Türkiye’nin halı ihracatını sekteye uğratmadan sürdürdüğünü ve kendi alanında her ay yeni rekorlara imza attığını ifade etti.