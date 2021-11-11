Halk Ekmek ürünlerine zam geldi

Ömer GÖREN / İSTANBUL

Halk Ekmeğin paketli tüm unlu mamulleri, yüzde 33,5 oranında zamlandı. Gelen artış sonrası gözler, normal ekmeğe çevrildi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek Büfelerinde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine, 8 Kasım’dan itibaren yüzde 33,5 civarında zam yaptı.

Buna göre en ucuz ürünün fiyatı, 50 gram (sade, kepekli ve tuz ilavesiz) Akdeniz Ekmeği 40 kuruştan 50 kuruşa; 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı ise 5,75 liradan 8 lira 50 kuruşa yükseldi. 250 gram normal ve kepekli ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam ederken, 3 lira 50 kuruş olan 175 gramlık İHE Minnak Bebe Bisküvisi ile 4-5 çeşit mamulün fiyatı değişmedi.

İstanbul’da ekmek fiyatı bir yılda yüzde 42 arttı

28 Ekim 2021 tarihinde fırıncıların, İstanbul Valiliği’ne ve Ticaret Odası’na (İTO) yaptıkları zam başvurunun ardından, 2 liradan satılan 230 gram normal ekmeğin fiyatı 2,5 lira olmuştu. İstanbul genelinde en son zam Mayıs 2021 de yapılmış, 1,75 lira olan ürün, 2 liraya çıkmıştı.

Yapılan son zamla birlikte, İstanbul’da ekmek fiyatı bir yılda yaklaşık yüzde 42 zam alırken dikkatler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Büfeleri’ne çekilmişti.

Ancak aradan geçen süre zarfında halkın ana temel ihtiyacı olan ekmeğe zam gelmese bile, unlu paket ürünlere gelen zamların ardından, normal ekmeğin fiyatının da yakında artacağı iddia ediliyor.