Halkbank Genel Müdürü Arslan: 105 bin kadın girişimciye 10,7 milyar TL’lik finansal destek sağladık

KOCAELİ - MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından gerçekleştirilen “3. HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nin ikinci günü “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen zirvede, kamuoyunda başarılarıyla tanınan konuşmacılar, kariyer yolculuklarında geçtikleri süreçleri ve hikayelerini paylaştılar. Halkbank ana sponsorluğunda Swissotel The Bosphorus’da yapılan zirveye, çeşitli alanlarda başarılı kariyerleriyle öne çıkan çok sayıda iş kadını, akademisyen ve sporcu ve Halkbank’ın 50 kadın şube müdürü de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, “Sahnede kim olursa olsun her başarılı projenin arkasında mutlaka bir kadın eli olduğuna inancımız çok büyük. Toplumsal hayatın her alanında, yaptıkları her işte; derleyip toparlayan, umut veren, inandığının yanında siper olan, sevgili olan, eş olan, anne olan, özverili olan, iş kadını olan, proje yapan, bilim insanı, hekim, mühendis, yazılımcı olan biz kadınların bugün olduğu gibi yarın da gelecek nesillere örnek olmak için yaşanmışlıklarını ve harika tecrübelerini dinlemek için büyük heyecan duyuyoruz. İş hayatında her geçen gün artan kadın istihdamını ve kadın iş gününü destekleyen, kadını birey olarak her konumda önemseyen işletmelerin yöneticilerinin de aramızda olduğu ‘Kadınlar Günü Özel’ buluşmamızda, bugünden yarına gelecek nesillere örnek olacak, gündem oluşturacak tecrübeleri paylaşıyoruz.” diye konuştu.

Küresel çapta kadınların iş gücünü erkeklerden çok daha yüksek oranlarda terk ettiğini ve iş gücüne katılımın son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Kadınların liderlikteki payında son yıllarda elde edilen kazanımlara rağmen, pandemi bu ilerlemenin çoğunun kaybedilmesine neden olmuştur. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenlediğimiz ilk Üreten Kadınlar Zirvemizle kadınlara yönelik desteğimizi açıkladık. Özgün fikirlerini harekete geçirmek isteyen, kendi işini kurmuş ve kurmak isteyen girişimci kadınlarımızı desteklemek hedefiyle, avantajlı koşullarda oluşturduğumuz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi kamuoyuna duyurduk. Kurguladığımız finansal imkânları, şehir şehir dolaşarak 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini de dahil ettik. Kadınlara ilişkin çalışmaları koordine etmek ve yeni fırsatlar oluşturmak üzere Türk bankacılık sistemi içinde bir ilke imza atarak, Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kurduk. Halkbank ailesi olarak üreten kadınların artması ve güçlenmesine yönelik oluşturduğumuz strateji planımızda, bir yıl içinde 100 bin kadına ulaşmayı ve 10 milyar TL’lik finansman desteği sunmayı hedefledik. Hedefimizi aşarak, 105 bin kadın girişimciye 10,7 milyar TL’lik finansal destek sağladık. Elde ettiğimiz sonuçlarla Türkiye’nin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birini gerçekleştirmiş olduk. Desteklerimizin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam sağladığına ve ihracata vesile olduğuna şahit olduk.” dedi.

“Üreten Kadının Bankası”

Osman Arslan, “Önce Halk Sonra Bankayız’ anlayışıyla ‘Üreten Türkiye’yi büyütmek için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve katılımcı yaklaşımımızla artık “Üreten Kadının Bankası” olarak da gönüllerde yer aldığımızı düşünüyoruz. Desteklerimizle büyüyerek güçlenecek girişimcilerin, başka kadınlara da rol model olacağına ve böylece ilham veren kadın liderlerin artmasına da katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton ise yaptığı konuşmada, çok kadında liderlik vasfı olduğunu ama ancak doğru toprağı bulursa yeşerebildiğini vurguladı. Kadınların iş hayatında çok daha pratik olduğunu ve hayatlarında çok sayıda sorumluluk bulunduğu için zaman yönetimini iyi yaptığını anlatan Alaton, kendi başarı hikayesinde de hayatta hiç pes etmeyen babası İshak Alaton’un kendisi için rol model olduğunu dile getirdi. Zamanla kendisini korumayı öğrendiğini ve hayatın öğrettiklerinin keyfine varmaya başladığını belirten Leyla Alaton, “Beni alışveriş yapmak, güzel bir yerde yemek yemek heyecanlandırmıyor, bir genç kızın, ‘sizi şurada dinlemiştim’ demesi, beni örnek aldığını söylemesi heyecan veriyor. Onun için yorulmuyorum, yorulmayacağım. İş hayatında çok büyük mücadeleler yaşıyorum ama pes etmiyorum, çünkü ben bundan ne öğrenirim, daha iyi nasıl çıkabilirim dersen yorulmuyorsun, pes etmiyorsun, kurban pozisyonuna geçmiyorsun. İş hayatında cinsiyet yoktur. Kafanın cinsiyeti olur mu?” diye konuştu.

Abbot Türkiye, İran, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, kız çocuğu olarak her zaman desteklendiği bir ailede dünyaya geldiği için kendisini şanslı hissettiğini ve hayata 1-0 önde başladığını düşündüğünü dile getirdi. Yelda Ulu Colin, “Rekabetçi bir yapım var sanırım, o yüzden dayanıklılık kasım çok gelişti. Sektörümüzde üst düzey kadın yönetici olarak ilk defa ben genel müdür oldum. Dayanıklılık kasınızı geliştirmeniz, başarısız olduğunuz zaman moralinizi bozup ‘niye başarısız oldum’ demek yerine, hemen yerden kalkıp yeniden başlayabilmek ve başarısızlığınızdan çıkardığınız dersi hem kendinizle hem çevrenizle de paylaşabilmek önemli” dedi.

“Her alana kadın eli değmeli”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanı Gülkız Tunay, göreve geldiğinden bu yana 10 yılda Türkiye’de satranç adına çok şeyin değiştiğini vurguladı. Gülkız Tunay, şunları söyledi:“Türkiye Satranç Federasyonu’nun bugün 1 milyon 148 bin lisanslı sporcusu var. Her 10 lisanslı sporcudan biri satranççı. 10 yıl önce sadece 189 bindi. Kadınların daha fazla söz sahibi olmaları için elimden geleni yapıyorum. Yapmalıyız. Kadınların öngörülerinin, kadın hassasiyetinin çok önemli olduğunu ve örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Mardin’den 9 yaşında bir kız çocuğu ‘ben büyüyünce Federasyon Başkanı olmak istiyorum’ diyor. Bir kız çocuğunun vizyonuna bunu yükleyebildiysek ne mutlu bize.Satranca kadın eli değdi, değmeli. Aslında her alana kadın eli değmeli.”