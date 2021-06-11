"Hammadde sorunu çözülürse mobilya ihracatında sıçrama yaşanır"

MERSİN - Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer, dünyada ve Türkiye’de pandemi ile birlikte artan korumacı politikaların ihracatçı açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. Sektörde özellikle hammadde temini ve lojistikte yaşanan sorunların birçok firmanın siparişlerini yetiştirmekte zorlanmasına neden olduğunu bildiren R. Onur Kılıçer, normalleşme adımları ile birlikte korumacı politikaların ortadan kalkması ve global ticaretin hız kazanmasını ümit ettiklerini ifade etti. Hammadde sorunu aşıldığı taktirde ihracatta bir sıçrama yaşanmasını öngördüklerini ifade eden Başkan Kılıçer, “AB, ABD ve Orta Doğu pazarından sektörümüze yönelik artan farkındalık hiç kuşkusuz bunun bir göstergesidir. AKAMİB olarak pandemi sürecinde ulaşamadığımız pek çok pazarda da yeni ilişkiler kurduk. Bu ilişkileri fiziki fuar ve sıcak pazarlama faaliyetleri yerine dijital platformlar aracılığı ile gerçekleştirdik. Pandemi sonrası insanların evlerinde kalmaya devam edeceğini ve bu vesile ile de ergonomik ve rahatlığın ön plana çıktığı ev mobilyasının öneminin artacağını ve insanların evlerine daha çok yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu durum ihracatımıza olumlu yansır” dedi.

Katma değerli üretim ve ihracat

için çalışmalar sürüyor

Daha fazla ihracat yapmak ve sürdürülebilir büyüme için ihracatı tabana yaymak gerektiğini belirten AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, bunun için sadece belli şehirler ve belli sektörler için değil, topyekün bir artışın ülke ekonomisine, istihdama katkısının bilinciyle hareket etiklerini söyledi. Başkan Kılıçer, bu alanda ayrıca İSO 500 büyük listesinde yer alan firmaların AR-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımların yüksek katma değerli ihracat konusunda diğer firmalara da örnek olduğunu kaydeden R. Onur Kılıçer, “AKAMİB olarak, verdiğimiz eğitimler, tasarım yarışmaları ve UR-GE projeleri ile küçük işletmelerimizi de katma değerli üretime yönlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda yer alan AKAMİB üyesi sekiz firmayı da kutlayan Başkan Kılıçer, “Kastamonu Entegre, İstikbal, Bellona, Yataş, Kipaş Kağıt, Olmuksan, Ankutsan, Kahramanmaraş Kağıt gibi üyelerimiz başarıları ile bizi gururlandırdılar. AKAMİB olarak hedefimiz; ülkemizde üretim, istihdam ve ihracatı artırmak ve 2021 yılında daha çok firmamızı Türk sanayisinin Devler Ligi’nde yer almasını sağlamak” dedi.

Birliğin ihracatının yarısını İSO 500’deki firmalar gerçekleştirdi

AKAMİB üyesi sekiz firma 2020 yılında toplam 13,4 milyar TL üretimden net satış yaparken, 15,4 milyar TL net satış gerçekleştirdiler. 2020 yılı Ocak- Aralık dönemi AKAMİB’in 716 milyon 308 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakamın 386,1 milyon dolarını İSO 500 listesine giren 8 firma gerçekleştirdi.