Hammadde yüzde 150 arttı, Antakyalı mobilyacı zorda

Eray ŞEN



HATAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düşük faizli kredi desteğiyle, Türkiye’nin en büyük ihtisas sanayi sitesi olarak kurulan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’ndeki (MOBSAN) işletmeler, hammadde fiyatlarında yüzde 150’yi bulan artışlar karşısında sıkıntılı günler yaşıyor. 28 Haziran’da açılışı yapılan site, henüz birinci yılını doldurmadan ülkede ve dünyada yaşanan ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sitedeki 100 fabrikanın; yıllık 70-80 milyon dolar olan Hatay mobilya ihracatını 500 milyon dolara çıkarma hedefi, girdi maliyetlerine takıldı.

Yaşadıkları sorunları DÜNYA’ya anlatan MOBSAN Başkanı Hüseyin Doğru, sitedeki 100 fabrikanın tamamının satıldığını, yüzde 90’dan fazlasının taşındığını söyledi. Sitenin üretimde olumlu etkisi olduğunu, daha önce ‘dört, beş katlı apartman gibi yerlerde’ çalışan mobilyacıların, işlerine hakim olmasını sağlayan mekanlara kavuştuğunu ifade eden Doğru, “Ancak piyasalarda yaşanan sıkıntılar olumsuz etkiledi. Normalde burada çok daha büyük atılımlar yapabilirdik” dedi.

“Hedeflerimiz çok daha ilerideydi”



Pandemi sürecinin ve hammadde tedarikindeki sorunların, yüksek girdi maliyetlerine neden olduğunu aktaran Hüseyin Doğru, “Malzemelerimizdeki fiyat artışı döviz artışından daha fazla. Bu durum sadece bize değil, bütün piyasaya, Türkiye mobilya sektörüne, dünyadaki bütün alıcılara, satıcılara ciddi zarar verdi. Tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar oluştu, navlun bedelleri arttı. Hem bize ithal olarak gelecek mamul, yarı mamul ürünlerde hem de bizim nihai ürün ihracatımızda sorunlara yol açtı” diye konuştu. “Normalde üretim kapasitesi hedefimiz şu andakinin çok daha ötesindeydi” ifadesini kullanan Doğru, şöyle devam etti: “Kendi firmam için söyleyeyim, hedefimizin, kapasitemizin, yapabileceğimizin yüzde 60’ındayız. Sipariş üzerine çalışıyoruz, alıp stoka koyma şansımız yok. Ancak talep doğrultusunda üretimi hızlandırabiliyoruz. İç pazarda ve ihracatta talep düşüşü var. Mobilya da en çabuk ertelenebilecek bir ürün.”

“En küçük kalemimiz yüzde 100 arttı”



Sitedeki üretici firmaların tamamının ahşap üzerine çalıştığını vurgulayan Hüseyin Doğru, şu değerlendirmeyi yaptı: “Seri üretime göre bizim ürünler biraz daha maliyetli çıkıyor ama talep azlığı seri üretim yapanlar için de geçerli, pazarda genel bir daralma var. Tedarik zinciri kırıldığı zaman hammaddede problem çıkıyor. Arkasından piyasada ve fiyatlarda dalgalanmaya neden oluyor. Bu sıkıntıları sadece biz değil, Çin de Avrupa da Amerika da yaşıyor. Bizde ülkenin durumundan dolayı daha fazla hissediliyor. Bu yıl üçüncü aydan bu yana sunta MDF’ye yüzde 150 zam geldi, en küçük kalemimiz yüzde 100 arttı. Ancak bu artışları fiyatlara maksimum yüzde 20 yansıtabildik. Çoğu firma sadece ayakta durabilmek için çalışıyor. Üretim yapıp para kazanabilmek şu dönemde çok kolay değil ama her şeye rağmen ayakta kalmak zorundayız.”