Hamsilos Tabiat Parkı'na turizm, bisiklet ve yaya yolu yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'na turizm yolu, bisiklet yolu ve yaya yolu yapımı için ihaleye çıktı.

Yapım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü yapılacak olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 20 Ocak 2021 tarihinde Sinop İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

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