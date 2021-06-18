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Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 60 sözleşmeli personel alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak.

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