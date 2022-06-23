Harran Üniversitesi kız yurdunu kiraya verecek
Harran Üniversitesi, Haliliye ilçesinin Hamidiye mahallesinde bulunan Korkmaz binasını kız yurdu olarak kullanılmak üzere kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Harran Üniversitesi mülkiyetindeki Haliliye ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan Korkmaz binası, yüksek öğrenim kız yurdu olarak kullanılmak üzere, açık ihale usulü ile kiraya verecek.
İhale Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı salonunda 4 Temmuz 2022 tarihinde komisyon huzurunda yapılacak.