Hasan Ali Eğinlioğlu son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Arabacıoğlu Camisi’nde kılınan namazın ardından, Başçeşme Mezarlığı’na defnedilen Eğinlioğlu’nun cenaze törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, ilçe belediye başkanları, merhum Hasan Ali Eğinlioğlu’nun ailesi, çalışanları ile iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Hasan Eğinlioğlu 1955’de Balıkesir’de doğdu. Yükseköğrenimini Ankara Turizm Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu’nda tamamlayan Eğinlioğlu, 1942 yılında Mithat Eğinlioğlu tarafından kurulan Eğinlioğlu Zincir Fabrikası’nda, 1978 yılında sanayiciliğe ilk adımı attı. Balıkesir Sanayi Odası görevini 2018’de devralan Eğinlioğlu, evli ve üç çocuk babasıydı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da paylaştığı mesajla Hasan Ali Eğinlioğlu’nun vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Eğinlioğlu için Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve iş dünyası için sabırlar diledi.