Hasan Küçükkurt İZSİAD’da yeniden başkan seçildi

İZMİR - Küçükkurt başkanlığındaki İZSİAD yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hasan Küçükkurt, Ahmet Baştuğ, Ali Kara, Ali Talak, Arzu Şentürk Salık, Başak Çayır Canatan, Edip Güler, Gökçe Kesikçiler Buğday, Hüseyin Cengiz, Kasım Atmaca, Kenan Mazıcı, Mehmet Selim Tan, Metin Sancak, Mukaddes Çelik, Salih Özçifçi, Semiha Güneş, Sevgi Karahan, Sirhan Özen, Tolga Yapıcı, Murat Ödül, Serpil Keskin, Hüsamettin Ekmekçioğlu, Hüsamettin Kaya, Dilek Çakanşimşek, Halil Çungur, İsmail Kazcıoğlu, R. Berk Yurtçu, Hakan Kalaycıoğlu, Serpil Ulunay, Ahmet Dönmezler, C.Tanju Anaklı, Hasan Duran, Günay Şencan, Levent Akmercanoğlu, Ahmet Bulut, Hasan Vatansever, Yücel Karasu, Efsun Bider.



Pandeminin üçüncü bir dalgaya sebep olması durumunda sektörlere verilecek desteklerin hibe veya karşılıksız kredi şeklinde olması gerektiğini vurgulayan Hasan Küçükkurt, Esnafın ve KOBİ’lerin bu şartlarda yeni bir pandemi dalgasını göğüsleyemeyeceğini vurguladı. Küçükkurt, “Bu beladan kurtulmanın yolu maske mesafe ve hijyene uymaktan geçiyor. Çok sevmesem de bu sözü, ‘her koyun kendi bacağından asılır’ bu dönemi çok iyi anlatıyor. Kendimizi koruyarak bu pandemiyi aşacağız, başka yolu yok” dedi.



“İklim krizi kapıda değil, içeride”



İklim krizi konusunda değinen İZSİAD Başkanı Küçükkurt, iklim krizinin artık bir belgesel konusu olmadığını söyledi. Küçükkurt, “Bu konuda artık kamu, özel sektör ayrımı yapmadan her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak adına su tasarrufuna yönelmeli, karbon ayak izimizi küçültecek bireysel ve kurumsal adımları atmalı, karbon salınımını azaltacak önlemleri almak durumundayız. Suyun olmadığı yerde yaşam olmaz, yaşamın olmadığı yerde insan olmaz” diye konuştu.