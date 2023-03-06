"Hasar tespitiyle kentsel ve yerinde dönüşüm başlatılmalı"

Müjde DEMİR

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında yoğun göç alan Mersin’in genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de 3 bin 595 binada hasar tespit çalışması yapıldığını, 21 binanın orta, 244 binanın az hasarlı ve 2 bin 830 binanın da hasarsız olduğunu kaydetti.

Vali Pehlivan, Mersin'de 430 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, deprem bölgelerinden kente 18 bin 801 öğrencinin nakille geldiğini ve bu öğrencilerin okullara yerleştirildiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Çocuklarımızı kesinlikle riske etmeyecek şekilde bu okullarımızda fiziki şartlarla ilgili tespitler yapıldı. Toplam 453 okulumuzun tamamına yakınında hasar tespit çalışması yapıldı.

Bu çalışmalar neticesinde 59 okulumuzu boşalttık. 16 okulumuzla ilgili de yıkım kararı aldık. Bu okullardaki öğrencilerimizi müsait olan okullara yerleştirdik. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımız ile irtibat halinde hızlı bir şekilde planlama yaptık. Bu konuda da en kestirme yolun prefabrik okullar olacağını düşündük.

Bakanlık ve hayırseverlerin destekleriyle adımlar atıyoruz" diye konuştu. Vali Pehlivan, depremlerden sonra Mersin’e yoğun bir göç yaşandığını, daha sonrasında ilgili bakanlıklar ile koordineli bir şeklide tahliyelerin yapıldığını belirtti.

Vali Pehlivan, “Kamu kurum ve kuruluşlarda kalan depremzede sayısı 2 bin 693, okul pansiyonlarında kalan depremzede sayısı 4 bin 140, Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde kalan 3 bin 62, Akdeniz Belediyesi Tesislerinde kalan 550, Yenişehir Belediyesi Tesislerinde kalan 689, Erdemli Belediyesi Tesislerin de 55, Toroslar Belediyesi Tesislerinde kalan 42, Anamur Belediyesi Tesislerinde kalan 34, Tarsus Belediyesi Tesislerinde kalan 824. Böylelikle toplamda Belediye tesislerinde barındırılan depremzede sayısı 5 bin 256. KYK yurtlarında 10 bin 290, özel yurtlarda bin 221, ve otel işletmelerinde 43 bin 840 vatandaşımızı barındırıyoruz.

Tüm kurum kuruluş otel işletme ve yurtlarda kalan toplam depremzede sayısı ise 62 bin 184’tür. Depremzede olarak kayıt yaptıran ve evlerde kalan depremzede sayısı ise 97 bin 405’tir.

Mersin’de toplamda 164 bin 845 depremzede barınıyor” dedi. Mersin'in deprem bölgesine en yakın il olması nedeniyle özellikle yaralıların buraya sevkiyatı konusunda da adeta bir üs haline geldiğini belirten Vali Pehlivan, "Depremden etkilenen illerden ilimize bugüne kadar toplamda 23 bin 294 yaralı depremzede gelmiş.

Ve bizim sağlık birimlerimizden, hastanelerimizden hizmet almıştır. Bunların 21 bin 825'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 144 depremzede hala yoğun bakımda. 18 depremzede hala müşahede altında, 513 depremzede daha ileri tetkik tedavileri için sevk edilmiş, 387 depremzede yataklı servislerde tedavi görüyor ve 424 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

'Evim Yuvan Olsun' projesi çerçevesinde 87 kişinin Mersin'de evinin depremzedelere tahsis edilebileceği yönünde başvuru olduğu bilgisini de paylaşan Vali Pehlivan, fahiş kira artışlarıyla ilgili ise "Kiraların orantısız ve kabul edilemez bir şekilde arttığını üzülerek takip ediyoruz. Bu durum hepimizi vicdanen rahatsız ediyor. Bu konuda ilgili kurumlar alanda tarama çalışması yapıyor. Tespit yapılması durumunda gerekli hem idari işlemleri hem de adli işlemler yapılacaktır" dedi.