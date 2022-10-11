Hatay Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Hatay Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında 183 adet iş yerinin yapımı, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhale, 25 Ekim 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hizmet binası toplantı salonunda yapılacak. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmeyecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

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