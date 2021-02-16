Hatay Büyükşehir, kırsalı Expo ile kalkındıracak

HATAY- Antakya Karlısu Mahallesi’nde nergislerin üretildiği tarlaları ziyaret eden ve üreticiyle buluşan Savaş, burada yetişen nergisleri eşi Nazan Savaş ile birlikte topladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiçekleri satın aldıklarını açıklayan Savaş, Hatay’ın yaklaşık 3 yıldır yoğun bir çalışma içinde olduğunu açıkladı. Savaş, “Esnafımıza, üreticimize ve ticaret yapan insanımıza katkı sağlamak istiyoruz. Kırsal kalkınma planımızı yaptık. Bu plan içerisinde fidancılık, çiçekçilik ve tıbbi aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Çiçeklerin yetiştirilmesi, toplanması ve pazarlanması noktasında insanlarımıza destek olacağız. Buradaki nergislerin toplanması bu anlamda ilk olsun istedik. Hatay Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma master planı var ve tüm olgulara Expo’da yer vereceğiz” diye konuştu. Savaş, Expo’nun Hatay’ın kalkınmasında lokomotif görev üstleneceğini sözlerine ekledi.