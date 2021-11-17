Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ticari alanları kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Tayfur Sökmen Kampüsü ve bağlı birimlerinde bulunan ticari alanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulüne göre kiraya verecek.

7 adet ticari alanın 3 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale 29 Kasım 2021 tarihinde Rektörlük Toplantı salonunda yapılacak. Kiralanan taşınmazlarda Tayfur Sökmen Kampüsünde ve bağlı birimlerinde faaliyet gösteren iş kollarının ve İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı haricinde bir iş kolunda öğrenci ve personele hizmet yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.