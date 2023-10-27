Hatay’a kuluçka merkeziyle ‘yerel kalkınma’ seferberliği

Hamide HANGÜL

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sahada çalışarak kutlamaya devam eden Sabancı Topluluğu, deprem bölgesinde yerel kalkınmaya destek olacak Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’ni hizmete açtı.

Merkez, deprem nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları yaratılması, bölgedeki girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi amaçlanıyor.

Nüfusun 3’te 1’i şehirden uzakta yaşıyor

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Hatay'da böylesine özel bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Depremlerin acısını ve üzüntüsünü hala derinden yaşadıklarını vurgulayan Alper, “7 bine yakın Topluluk çalışanımız depremlerden doğrudan etkilendi. Sabancı Topluluğu olarak, 21 çalışma arkadaşımızı ve çalışanlarımızın ailelerinden yaklaşık 1.000 kişiyi kaybettik. 2 bin 343 çalışanımız evini yitirdi. Öte yandan, bölgedeki vatandaşlarımız için tüm ekonomik ve sosyal hayat yerle bir oldu.

Bugün hala, Hatay nüfusunun yaklaşık üçte biri şehirlerinden uzakta. Şunu unutmamalıyız, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur sözündeki gibi, Hatay her bir Cumhuriyet sevdalısının, tüm Türkiye'nin, hepimizin 'şahsi meselesi” diye konuştu.

2021 yılında başlattıkları Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'nin, Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştüğünü belirten Alper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabancı gönüllerimiz bu iki yılda toplam 120 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. Müthiş bir özveriyle müthiş bir adanmışlıkla bu etkinliklerde yer aldılar. Bu topraklara olan sevgilerini, inançlarını gösterdiler. Cumhuriyeti kutlamanın ötesinde, Cumhuriyeti yaşattılar. Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıktılar.

Bu yıl Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'nin ana odağı da birer Cumhuriyet meselesi olan eğitim ve kalkınma. Bu iki konu bugün deprem bölgesinin de ana meselesi. Hatay'ı terk etmek zorunda kalanların geri gelmesini istiyorsak, onlara en kısa zamanda iş ve eğitim fırsatları sunmalıyız. Bu nedenle Sabancı Vakfı, 3 ay gibi çok kısa bir sürede Topluluk şirketlerimizle birlikte Hatay'da 3 okul açtı. Sabancı gönüllülerimiz uzun bir süredir burada.

Büyük bir istekle saha etkinliklerimiz devam ediyor.” Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alper, merkezin sürekli ilerlemenin, aklın, bilimin bir sembolü, gençlere olan sonsuz inançlarının, kadınlara ve girişimcilere verdikleri değerin net bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yerel kalkınma platformu

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile bölgede yerel bir kalkınma platformu oluşturacaklarını, özellikle gençlere ve kadınlara iş kurma ve yürütme konusunda yeni yetkinlikler ve beceriler kazandıracaklarını belirten Alper, “İşbirliği ağları oluşturmalarını sağlayacağız. Eğitim programlarımız, hızlandırılmış mentörlük ve fikir geliştirme platformlarımızla Sabancı Topluluğu'nun teknoloji ve insan kaynakları gücünü seferber ediyoruz” diye konuştu.

“Yılsonuna kadar 1.200 kişiye dokunacağız”

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, bölgede gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle Türkiye'de toplumsal kalkınmaya örnek olacak farklı bir modeli bu toprakların kullanımına sunduklarını söyledi. Alper şöyle devam etti: “Bu yılın sonuna kadar 500’ü kadın olmak üzere 1.200 kişiye dokunacağız. Bugün Sabancı Topluluğu'nun üst yönetim ekibi arkadaşlarım da Sabancı gönüllüsü olarak burada. 9 ay boyunca tüm ekip sahadan hiç ayrılmadık. El uzatmaktan hiç geri durmadık.

Bu toprakların kıymetini bilmeye devam edip, insanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet'in 98 yılına şahitlik eden bir Topluluk olarak, bizim Cumhuriyet değerlerinden, Atatürk ilkelerinden, aile olmaktan, birlik ve beraberlikten anladığımız tam olarak budur.” Topluluktan yapılan açıklamaya göre ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 2 yıl boyunca 22 bin Sabancı gönüllüsü 48 şehirde 270 etkinlik düzenledi.