Hatay’ın gözdesi ‘barış ipeği’ dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Hatay Defne’de kadın girişimci Emel Duman tarafından kurulan Apollon İpekçilik, Hatay’da üretilen sarı ipek ve barış ipeğini dünyaya açacak. Dokumacılığın yanında ipek böceği üretimi için gerekli dut fidanı ekimlerini de gerçekleştiren firma, önümüzdeki süreçte Fransa tanıtımına hazırlanıyor.

Bu süreçte Apollon İpekçilik’e destek veren isimlerden biri de ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol. Hedeflerinin bir yıl içerisinde bu nitelik ve kalitede ipeği kullanan dünya markalarına ulaşmak olduğunu söyleyen Arzu Kaprol, “Kolektif çalışma içerisinde Fransa’da minik bir tanıtım yapacağız” dedi.

Kendisinin de gönüllü olarak projede yer aldığını söyleyen Kaprol, “Ortada bir emek, Hatay’dan doğan bir değer var. Bunun daha da nitelikli olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaşanan felaket sonrası şu anda 5-6 makinede küçük bir üretim var” diye konuştu.

Kimyasal değmeden üretim

Apollon İpekçilik’in kurucusu Emel Hanım’ın yaklaşık 25 yıldır kendini bu işe adadığını ve Defne bölgesindeki çorak arazileri iyileştirip ipekböcekçiliğine başladığını anlatan Kaprol, sağlıklı ipekböcekçiliği için Antakya ve Mustafa Kemal Üniversitesi ile de ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu çalışmalar kapsamında Hatay’ın sarı ipeği ve barış ipeğinin geliştirilip korunduğunu ifade eden Kaprol, şunları söyledi: “Emel Hanım, bir larvaya bile gözü gibi bakıp kendini Hatay sarısı dediğimiz özel türü korumaya adamış.

Bunun sağlanması için hiçbir kimyasalın değmediği bir toprak ve dut ağaçları olması gerekiyor. Yoksa kozayı kapatamıyoruz. Defne’de yapılan bu üretim için alanı büyütmeye çalışıyoruz.” Apollon İpekçilik’in hayata geçirdiği bir diğer önemli proje barış ipeği hakkında da bilgi veren Arzu Kaprol, bu ipeğin dünyada sadece 3-4 yerde yapıldığını kaydetti.

İpekböceği öldürülmeden yapılan bu ipeğin çok zor bir işlem olduğuna değinen Kaprol, “Normalde ipek üretiminde kahverengi leke olmasın ve iplik kopmasın diye ipekböcekleri kaynar suya atılır ve iplik çekilir. Bunu endüstriyel yapmanız neredeyse imkansız. Ancak Emel Hanım ve ailesi üniversitelerle birlikte hem çalışıyor hem de Defne bölgesinde yetiştiricilik yapıyor” diye ekledi.

Doğadan gelen mucizeyi kullanmak

Barış ipeğini dünyada çok büyük markaları kullanması ve nitelikli ürüne dönüştürmesi için Hataylı girişimcilere destek olan Arzu Kaprol, “Çok özel bir ipek yapmaya dair ortak hayalimiz var. Aslında kaynaklar çoğu zaman doğanın içinde. Biz onu sağlıklı ve belli bir kalitede işleyebilmenin yolunu inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için de Hatay bir başlangıç” dedi.