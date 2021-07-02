“Hatay’ın tarımdaki gücünü ihtisas OSB ile markalaştırabiliriz”

Eray ŞEN

HATAY - Geçtiğimiz nisanda Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) Başkanlığı’na seçilen Murat Hayzaran, üç yıllık görev süresinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri DÜNYA’ya anlattı. Hayzaran, Hatay’ın ilçelerinde öne çıkan tarımsal ürünleri, katma değerli hale getirip, markalaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini, İzmir Dikili Tarım İhtisas OSB’nin benzerinin Hatay’da kurulmasına yönelik adımlar atacaklarını söyledi.

Yeni yönetim olarak Yayladağı ilçesine giderek, çilek ve mantar üretiminin yanı sıra dağ ve deniz turizmi için de ciddi potansiyel taşıyan bölgede incelemeler yaptıklarını kaydeden Hayzaran, “Yayladağı 6’ncı teşvik bölgesinde ve önemli yatırım teşvikleri veriliyor. Belediyenin dağ ve deniz turizmine yönelik bungalov evlerle ve çilek üretimi ile ilgili projeleri var. Samandağ ve Erzin’de narenciye, Altınözü’nde zeytinyağı var. Bu ürünleri katma değerli hale getirecek çalışmalarla, ürünlerimize marka değeri kazandırmak istiyoruz. Üyemiz işadamlarının bu alanlarda yatırım yapması için işbirliği planlıyoruz” dedi.

Tarım İhtisas OSB’ler ile ilgili bir araştırma yaptıklarını, İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin bir benzerini Hatay’da da hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Hayzaran, “Ata tohumlarımızı canlandırıp ihtisas OSB’lerde çok güzel çalışmalar üretebilir, katma değer sağlayıp, markalaşıp, ihracatı artırabiliriz. Amik Ovası önemli bir tarım alanı. Potansiyelin değerlendirilmesi için kent bileşenlerinin ortak hareket etmesiyle itici güç oluşturup, yola devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

HASİAD’da ‘direktörlük’ modeli başlattık

Dernek yapılanmasında yeni bir modelin ilk adımlarını attıklarını aktaran Hayzaran, şu bilgileri verdi: “Bütün üyelerin HASİAD yöneticisi gibi çalışmalara aktif katıldığı bir model üzerinde çalışıyoruz. Başkanlığını üyelerin yaptığı direktörlükler kuruyoruz. İlk etapta 11 direktörlük planladık, bunlar; sektör, genç girişim, kadın, üye ilişkileri süreç analizi, hibe ve destek projeleri, finans, gastronomi kültür ve Hatay’ın tanıtımı, spor masaları gibi direktörlükler. Bu konularda ihtisaslaşmış üyelerimize konuyu aktardık, bunlardan beş masayı pilot uygulama olarak aktif hale getirdik. Sonuçlarına bakıp, akabinde diğerlerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüm üyeleriyle beraber, aktif, sahada var olan bir HASİAD hedefliyoruz.”

HASİAD Evi’nde ‘lokal’ kuracağız

Şu anda restore edilmiş tarihi bir binada hizmet veren HASİAD Evi’nin ‘mini’ bir onarıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Hayzaran, “Burası kültür ve tabiat varlığı olduğu için, gerekli yasal izinleri aldıktan sonra çalışmayı yapacağız. Bahçesini HASİAD Lokali olarak ticari-iktisadi işletme olarak çalıştırmayı düşünüyoruz ama kar amaçlı değil, sadece üyelerimiz ve misafirlerini HASİAD Evi’nde ağırlayıp, sosyalleşmelerini, birbirleriyle alışveriş yapmalarını, ticaretlerini yaparken iletişim içerisinde olmalarını istiyoruz” dedi.

Bir diğer yeniliğin dijital çağın gerekliliği olarak ‘HASİAD mobil uygulaması’ olacağını bildiren Hayzaran, “Derneğimizi dijital ortama taşıyacağız ve uygulamayı üçüncü kişilere de açık tutacağız. Böylece HASİAD üyelerini, sektörlerini, ne iş yaptıklarını öğrenmelerini sağlayacağız, dijital ortamda ticaret köprüleri kurmaya çalışacağız” bilgisini verdi.

“Sınır kapıları artık açılmalı”

Hatay’ın sınır kapılarından Cilvegözü’nde kontrollü çıkış yapılabildiğini, Yayladığı’nın ise kapalı olduğunu hatırlatan Hayzaran, bu durumun hem bölge hem ülke ekonomisi açısından yol açtığı kayıplara değindi. Hayzaran, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapıların kapalı olması, deniz yoluyla ihracatı zorunlu kılıyor, nakliye, navlun fiyatları artıyor. İş dünyası olarak Yayladağ sınır kapısının kartık açılabileceğini düşünüyoruz. Açılırsa, Türkiye’nin 14 ülkeye ihracat yapılan kapısı aktif hale gelecek. Nakliye maliyetleri azalacak. Bu vesileyle nakliye sektörü de çalışmış olacak, ekonomide çarpan etkisi yaratacak.”